Известная теледива рассказала о лечебном голодании и показала фигуру Телеведущая Оксана Федорова проходит курс лечебного голодания в Крыму

Российская телеведущая, обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова сообщила в своем Telegram-канале, что проходит необычный оздоровительный курс в Крыму. По словам 47-летней звезды, она присоединилась к программе лечебного голодания, которую практикует уже больше недели.

Федорова призналась, что полностью отказалась от пищи, заменив ее травяными сборами и специальными настоями. Утром она пьет соду, почечный чай и ламинарию, а вечером ограничивается печеночным сбором.

Раз в два дня особая радость: нам дают термос с настоем на основе чернослива, кураги и лимона. Вот и все, — добавила телеведущая.

Федорова отметила, что, несмотря на строгий режим, чувствует себя прекрасно. Звезда рассказала, что занимается скандинавской ходьбой, фитнесом и даже ходит на экскурсии. В подтверждение своих слов она опубликовала фото в элегантном черном купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру.

С каждым днем чувствуешь себя все более обновленной и молодой, — поделилась теледива.

