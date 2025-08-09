Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 08:43

Известная теледива рассказала о лечебном голодании и показала фигуру

Телеведущая Оксана Федорова проходит курс лечебного голодания в Крыму

Оксана Федорова Оксана Федорова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российская телеведущая, обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова сообщила в своем Telegram-канале, что проходит необычный оздоровительный курс в Крыму. По словам 47-летней звезды, она присоединилась к программе лечебного голодания, которую практикует уже больше недели.

Федорова призналась, что полностью отказалась от пищи, заменив ее травяными сборами и специальными настоями. Утром она пьет соду, почечный чай и ламинарию, а вечером ограничивается печеночным сбором.

Раз в два дня особая радость: нам дают термос с настоем на основе чернослива, кураги и лимона. Вот и все, — добавила телеведущая.

Федорова отметила, что, несмотря на строгий режим, чувствует себя прекрасно. Звезда рассказала, что занимается скандинавской ходьбой, фитнесом и даже ходит на экскурсии. В подтверждение своих слов она опубликовала фото в элегантном черном купальнике, продемонстрировав подтянутую фигуру.

С каждым днем чувствуешь себя все более обновленной и молодой, — поделилась теледива.

Ранее телеведущая Ксения Бородина рассказала о своем подходе к поддержанию фигуры. Она отметила, что не ограничивает себя в еде полностью, но старается контролировать свой рацион и не переедать. Помимо всего прочего, знаменитость старается делать не менее 15 тысяч шагов ежедневно.

