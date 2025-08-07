SHAMAN и Лепс развлекали водителей в пробке из тысячи автомобилей

Известные российские исполнители SHAMAN (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс организовали импровизированный концерт для автомобилистов, застрявших в многокилометровой пробке на Крымском мосту. Артисты находились в очереди наравне со всеми водителями, не нарушая правил дорожного движения, сообщает Telegram-канал «Крымский мост. Новости Крыма».

Водители смогли насладиться живым выступлением заслуженных артистов России прямо из своих автомобилей. Некоторым удалось заснять этот концерт на видео и распространить в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 7 августа на подъездах к Крымскому мосту скопилось около 3,5 тысячи машин, направляющихся на полуостров. Со стороны Тамани ожидают досмотра примерно 2400 транспортных средств, а со стороны Керчи — еще 1050 автомобилей. Время ожидания в пробке превышает пять часов.

До этого Telegram-канал SHOT информировал, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать Крым с применением не менее девяти ракет Storm Shadow. По его данным, все они сбиты средствами российской противовоздушной обороны. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов считает, что атаки на мост могли организовать британские диверсанты. Попытка удара по переправе произошла после слов главы Белого дома Дональда Трампа о продвижении в переговорах с Россией.