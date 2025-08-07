Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 22:50

SHAMAN и Лепс развлекали водителей в пробке из тысячи автомобилей

SHAMAN и Лепс устроили концерт стоящим в пробке на Крымском мосту водителям

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Известные российские исполнители SHAMAN (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс организовали импровизированный концерт для автомобилистов, застрявших в многокилометровой пробке на Крымском мосту. Артисты находились в очереди наравне со всеми водителями, не нарушая правил дорожного движения, сообщает Telegram-канал «Крымский мост. Новости Крыма».

Водители смогли насладиться живым выступлением заслуженных артистов России прямо из своих автомобилей. Некоторым удалось заснять этот концерт на видео и распространить в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 7 августа на подъездах к Крымскому мосту скопилось около 3,5 тысячи машин, направляющихся на полуостров. Со стороны Тамани ожидают досмотра примерно 2400 транспортных средств, а со стороны Керчи — еще 1050 автомобилей. Время ожидания в пробке превышает пять часов.

До этого Telegram-канал SHOT информировал, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать Крым с применением не менее девяти ракет Storm Shadow. По его данным, все они сбиты средствами российской противовоздушной обороны. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов считает, что атаки на мост могли организовать британские диверсанты. Попытка удара по переправе произошла после слов главы Белого дома Дональда Трампа о продвижении в переговорах с Россией.

Григорий Лепс
SHAMAN
концерты
пробки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Британский наемник погиб под Харьковом сразу после вступления в ВСУ
Появились подробности о подписании мира между Арменией и Азербайджаном
Раскрыто имя возможного кандидата на пост главы ФРС
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.