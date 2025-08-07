В России усмотрели британский след в атаках ВСУ на Крымский мост Генерал Попов: атаки ВСУ на Крымский мост организовывают британские диверсанты

Атаки Вооруженных сил Украины на Крымский мост могли организовать британские диверсанты, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, попытка удара по переправе произошла после слов главы Белого дома Дональда Трампа о продвижении в переговорах с Россией, так как Европа не хочет решения украинского конфликта исключительно с участием Москвы и Вашингтона.

Это британские специалисты по диверсионным мероприятиям [организовали атаку на Крымский мост]. Британцы советуют ВСУ, как действовать, и принимают непосредственное участие, в том числе под видом наемников. Трамп заявил о продвижении в переговорах, хотя прорывов нет, анонсировал встречу с [Владимиром] Путиным через неделю либо на нейтральной территории, либо на одном из саммитов. [В Европе] не хотят, чтобы США и Россия решили украинский вопрос без посредников в лице Франции, Англии, даже без Украины, — сказал Попов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать Крым с применением не менее девяти ракет Storm Shadow. По его данным, все они сбиты средствами российской противовоздушной обороны.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.