Врач назвала неочевидную кардиотренировку зимой

Уборка снега с помощью лопаты станет отличной кардиотренировкой, заявила «Вестям Подмосковья» врач Лариса Батищева. Она уточнила, что такая нагрузка задействует разные группы мышц — спины, плечевого пояса, брюшного пресса и нижних конечностей.

Даже кратковременная физическая активность на свежем воздухе уже способствует усилению кровообращения, повышению чувствительности тканей к инсулину и ускорению обменных процессов. Это помогает частично компенсировать метаболические последствия обильных застолий, — отметила Батищева.

При этом польза от уборки снега возможна только при умеренной и дозированной нагрузке. Важно выполнять работу в спокойном темпе, избегая резких наклонов и подъема тяжелых масс осадков. Продолжительность такой активности не должна превышать 15–30 минут.

Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что кардиотренировки противопоказаны после похмелья. По ее словам, такие занятия лучше начинать минимум через 48 часов после употребления спиртного.