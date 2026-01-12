Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 16:53

Врач объяснила, почему полезны зимние прогулки

Врач Бурнацкая: зимний холод является тренажером для иммунной системы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Зимний холод может стать хорошим тренажером для иммунной системы, рассказала «Чемпионату» врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая. Она посоветовала не пренебрегать зимними прогулками.

Прогулка днем, даже в пасмурную погоду, помогает синхронизировать выработку мелатонина и кортизола за счет регуляции циркадных ритмов. Это напрямую связано с нормальной работой иммунной системы, — рассказала Бурнацкая.

Врач подчеркнула, что зимние прогулки создают умеренный стресс для организма. По ее словам, это помогает поддерживать иммунитет в тонусе.

Ранее врач-терапевт Зарема Тен рассказала, что подштанники снижают риск простатита. Она отметила, что данный предмет гардероба спасает мужчин и от других урологических проблем.

