Врач объяснила, почему полезны зимние прогулки Врач Бурнацкая: зимний холод является тренажером для иммунной системы

Зимний холод может стать хорошим тренажером для иммунной системы, рассказала «Чемпионату» врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая. Она посоветовала не пренебрегать зимними прогулками.

Прогулка днем, даже в пасмурную погоду, помогает синхронизировать выработку мелатонина и кортизола за счет регуляции циркадных ритмов. Это напрямую связано с нормальной работой иммунной системы, — рассказала Бурнацкая.

Врач подчеркнула, что зимние прогулки создают умеренный стресс для организма. По ее словам, это помогает поддерживать иммунитет в тонусе.

Ранее врач-терапевт Зарема Тен рассказала, что подштанники снижают риск простатита. Она отметила, что данный предмет гардероба спасает мужчин и от других урологических проблем.