Малышева рассказала о пользе кулебяки Малышева призвала россиян чаще включать в рацион кулебяку

Россиянам нужно чаще включать кулебяку в повседневный рацион, заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале терапевт и телеведущая Елена Малышева. Вместе с иммунологом Андреем Продеусом, кардиологом Германом Гандельманом и офтальмологом Михаилом Коноваловым она обсудила состав и полезные свойства пирога, отметив ценность различных начинок.

Кулебяка на Руси делалась с тремя начинками: рыба, мясо и грибы, — уточнила Малышева.

Продеус отметил, что предпочитает начинку из красной рыбы, подчеркнув ее питательные качества. По его словам, этот продукт содержит витамин D, который способствует укреплению иммунитета и снижает риск развития онкологических заболеваний.

Гандельман, в свою очередь, посоветовал готовить кулебяку с курицей. Он отметил, что регулярное употребление этого мяса связано с более низким риском развития болезни Альцгеймера. Михаил Коновалов обратил внимание на пользу грибной начинки, указав, что содержащийся в грибах эрготионеин помогает предотвращать разрушение клеток.

Ранее Малышева предупредила, что мигающие гирлянды на уличных елках представляют опасность для людей с эпилепсией. Она посоветовала отключать мигающий режим на домашних гирляндах, чтобы не допустить возможных осложнений.