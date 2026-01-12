Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 16:53

Малышева рассказала о пользе кулебяки

Малышева призвала россиян чаще включать в рацион кулебяку

Елена Малышева Елена Малышева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россиянам нужно чаще включать кулебяку в повседневный рацион, заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале терапевт и телеведущая Елена Малышева. Вместе с иммунологом Андреем Продеусом, кардиологом Германом Гандельманом и офтальмологом Михаилом Коноваловым она обсудила состав и полезные свойства пирога, отметив ценность различных начинок.

Кулебяка на Руси делалась с тремя начинками: рыба, мясо и грибы, — уточнила Малышева.

Продеус отметил, что предпочитает начинку из красной рыбы, подчеркнув ее питательные качества. По его словам, этот продукт содержит витамин D, который способствует укреплению иммунитета и снижает риск развития онкологических заболеваний.

Гандельман, в свою очередь, посоветовал готовить кулебяку с курицей. Он отметил, что регулярное употребление этого мяса связано с более низким риском развития болезни Альцгеймера. Михаил Коновалов обратил внимание на пользу грибной начинки, указав, что содержащийся в грибах эрготионеин помогает предотвращать разрушение клеток.

Ранее Малышева предупредила, что мигающие гирлянды на уличных елках представляют опасность для людей с эпилепсией. Она посоветовала отключать мигающий режим на домашних гирляндах, чтобы не допустить возможных осложнений.

Елена Малышева
врачи
здоровье
пироги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несколько десятков ростовских многоэтажек остались без тепла
Голикова объявила о важном нововведении для людей с инвалидностью
Политолог спрогнозировал противоречия внутри ЕС из-за поддержки Украины
Насильники ответят перед законом за преступление 2008 года
Завести двигатель в мороз: что надо делать, чтобы оживить автомобиль
Байден сменил номер телефона после одного звонка
Полиция задержала продававших поддельную технику мошенников
Весь ужин в одном блюде: пирог «Капустник» с фаршем и грибами. Сочный, ароматный и невероятно сытный
Бывший игрок «Зенита» оценил уход Лусиано в ЦСКА
Воробьев рассказал об уборке снега в Подмосковье во время непогоды
Обломки беспилотника повредили крышу частного дома на Кубани
Врачи назвали главные жалобы москвичей при обращении к психиатрам
Отъезд из РФ, молодая жена, новый «Универ»: как живет актер Сергей Пиоро
В школах Домодедово усилили пропускной контроль
В Китае восхитились тем, как Путину удалось смягчить риторику США
В Доброполье уничтожили бойцов ВСУ при попытке установить флаг Украины
В Казахстане запретили «оживлять» умерших людей
Чиновница удалила все соцсети и ушла в отставку
Экономист раскрыл, почему работники получат меньше денег в январе 2026 года
Мишустин поручил кабмину уравнять качество лечения в регионах и столице
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.