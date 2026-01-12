Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 10:24

Названы главные триумфаторы премии «Золотой глобус»

Фото: IMAGO/imageSPACE/Global Look Press
Кинокартина «Хамнет» Хлои Чжао о молодом поэте Уильяме Шекспире удостоилась премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм», сообщается на сайте премии. Сразу три статуэтки достались ленте «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона в номинации «Лучший фильм — мюзикл или комедия».

«Битва за битвой» и «Хамнет» стали победителями 83-й ежегодной премии «Золотой глобус». Фильм студии Warner Bros. Discovery был главным претендентом на победу в тот вечер, получив в общей сложности девять номинаций. <...> Тем временем фильм «Хамнет» от Focus Features получил награду за лучший драматический фильм, — говорится в сообщении.

Сыгравший в триллере «Секретный агент» бразильский актер Вагнер Моура стал лауреатом премии за лучшую мужскую роль в драматическом фильме. А ирландская актриса Джесси Бакли стала обладательницей «Золотого глобуса» за роль в исторической драме Чжао.

Ранее стало известно, что фильмы «Грешники» и «Сентиментальная ценность» стали главными фаворитами в борьбе за звание лучшей киноленты на премии «Оскар-2026». Американскому актеру Майклу Б. Джордану за главную роль в «Грешниках» критики также пророчат номинацию на лучшую мужскую роль.

