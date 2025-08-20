Хейтеры бабушки, бывшие девушки или Запад. Кто проклял внука Пугачевой

Внук Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков подтвердил развод с женой Аленой. Звездная пара сообщила, что они были вместе почти десять лет и за это время «выросли в разные стороны». Слухи о кризисе в отношениях супругов и их скором разрыве появились еще год назад. Почему у внука Пугачевой начались неудачи в жизни и мог ли кто-то его проклясть — в материале NEWS.ru.

Что известно о разводе внука Пугачевой

Жена Преснякова Алена Краснова сделала официальное заявление о разводе в социальной сети. «Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда еще только учились понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены разным: светом, радостью, ошибками, трудностями, но самое главное, они были наполнены опытом. Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны. Это решение далось непросто», — написала девушка.

Никита сделал репост этого сообщения о разводе в социальной сети. Он ответил на вопрос одной из подписчиц, что они остались с Аленой друзьями.

Как познакомились и поженились Пресняков и Краснова

Пресняков и Краснова были соседями по даче в элитном поселке в Малых Бережках. Они познакомились на вечеринке у общих друзей. Алене тогда было 17 лет, Никите — 23 года. Симпатичная девушка сразу понравилась Преснякову-младшему, он, по признанию Красновой, стал ее первой любовью.

Никита рассказывал телеведущей Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион», что, когда они начали встречаться с Аленой, он два года воздерживался от секса. Они ждали совершеннолетия девушки, когда она «созреет». Никита намекнул, что стал ее первым мужчиной.

Отец Алены, бизнесмен Борис Краснов, был против этих отношений. Он говорил, что сначала дочери нужно окончить 11-й класс, а потом думать о мальчиках. Но в итоге они с Никитой нашли общий язык. Через три года отношений, в 2017 году, молодые люди сыграли свадьбу. Мать Никиты, певица Кристина Орбакайте, частично оплатила торжество.

Как развивалась совместная жизнь внука Пугачевой с женой

Через год после свадьбы Никита и Алена основали компанию, которую назвали «Нико Спорт». Здесь Краснова значилась генеральным директором и учредителем. Фактически отец Алены вместе с Пресняковым-младшим управлял частью компании. Совладельцем «Нико Спорт» также значился ростовский предприниматель Олег Кацуба. Они занимались установкой оборудования на спортивных площадках и в муниципальных учреждениях, получали госконтракты.

Все шло хорошо до 2022 года, пока Пугачева со скандалом не уехала с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из РФ. С этого момента компания начала нести убытки. В марте 2025-го стало известно, что Кацуба подал в суд иск с требованием выплатить 2,3 млн рублей. Ответчиком по делу выступала супруга внука Пугачевой.

Краснов сказал NEWS.ru, что все стороны заинтересованы в справедливом разрешении ситуации и «надеются, что вопрос будет урегулирован в соответствии с законом». Бизнесмен заявил о готовности к компромиссам. Ситуацию в итоге урегулировали, а позже Пресняков-младший продал бизнес.

Никита создал рок-группу Multiverse около 10 лет назад, также снимался в кино и играл в театре. В 2022 году он эмигрировал из России: пешком пересек границу Эстонии, а оттуда улетел в США.

СМИ писали, что Преснякова-младшего якобы пытались мобилизовать и забрали с репетиции в театре. Но Никита опроверг эту информацию.

Он покинул рок-группу, отказался от всех проектов и бизнесов. Пресняков-младший поселился в шикарных апартаментах в Лос-Анджелесе, ранее подаренных Пугачевой. Вскоре Алена прилетела к мужу.

Чтобы заработать в США, Никита стал исполнять каверы песен известных российских артистов и давать концерты по клубам для российских иммигрантов. Сейчас Пресняков переключился на продюсирование начинающих артистов и занимается съемками клипов.

Что стало причиной развода внука Пугачевой с женой

Несмотря на то что у Преснякова в США есть жилье, ситуация с финансами изменилась. Бизнес с тренажерами приносил в последнее время только убытки, у Орбакайте больше нет концертов и корпоративов в РФ, Пугачева давно сама не зарабатывает, ее выступления на частных мероприятиях — большая редкость. У отца Владимира Преснякова все деньги идут в семью, у него растут двое детей от певицы Натальи Подольской.

Продюсер Леонид Дзюник предположил в разговоре с NEWS.ru, что именно неудачи в карьере и отсутствие прежнего финансового благополучия стали причиной краха брака Никиты.

«Отношения с Аленой рушатся, потому что фактически ничего у него нет. Все, что он имел, — это заслуги Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. У Никиты не получилось одно, не получилось второе, он собирался возвращаться в Россию. Алена приехала в чужую страну, друзей и работы нет, она тоже пытается чего-то найти, но не получается. А деньги имеют способность таять», — отметил Дзюник.

Кто мог проклясть Никиту Преснякова

Экстрасенс Дарья Миронова считает, что брак Преснякова мог разрушиться из-за магического воздействия как на самого Никиту, так и на членов его семьи. По ее прогнозам, многие девушки делали на Преснякова привороты и это негативно на него повлияло.

«Никита разводится из-за проклятья, которое было нанесено на его личную жизнь, то есть у него перекрыт именно канал, связанный с личной жизнью. У него начало отношений идет очень хорошо и было несколько лет счастливого и полноценного брака, потом резко негатив идет. Его сглазили, и связано это с тем, что он разбил сердце своей первой любви, которая его прокляла, и очень много приворотов на нем, что тоже сильно повлияло на его судьбу», — сказала Миронова.

Ясновидящая уверена, что это может быть и откликом того негативного воздействия, которое оказывается на его бабушку. «Многие не любят Пугачеву и желают ей зла, проклинают, потому что она предала Россию, тех, кто сделал ее звездой. Конечно, это все тоже влияет на Никиту», — добавила Миронова.

Что сказала о крахе брака Преснякова нумеролог

Нумеролог Клара Кузденбаева рассказала NEWS.ru, что Пресняков — носитель знака известности, такие люди либо добиваются большого успеха, либо, наоборот, падают на самое дно.

«Они труженики, добрые, с волевым характером, но у них завышена самооценка. Отрицательное качество знака — гордыня, категоричность, амбициозность, за это их будут приземлять болезни и крах в карьере», — сказала Кузденбаева.

Нумеролог добавила, что Никита — чувствительный человек, он принимает близко к сердцу многие вещи, но у него плохо развита интуиция, он не разбирается в людях и позволяет себя использовать.

Кузденбаева добавила, что Краснова, родившая 8 марта 1997 года, обладает тяжелым характером, который с годами будет меняться в худшую сторону, и большой гордыней. По словам нумеролога, в отличие от Никиты, у Алены мало жизненной энергии, но хорошо развита интуиция, поэтому супруги хорошо дополняли друг друга.

Кузденбаева рассчитала, что кризис в отношениях пары назрел давно, примерно полтора года назад. У Никиты есть все шансы встретить новую девушку до следующего своего дня рождения, жениться и стать отцом в 35 лет, пояснила нумеролог. У Красновой следующий год также будет удачным в плане личной жизни, она может найти партнера и выйти замуж, резюмировала Кузденбаева.

