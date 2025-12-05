Детдом, побои, проклятие: как сложилась судьба Нины Руслановой

5 декабря исполняется 80 лет со дня рождения народной артистки РФ актрисы Нины Руслановой. В российском кинематографе она стала одним из символов простой русской женщины, которую не сломить: и потому что такие роли она играла, и потому что была такой в жизни. Как сложилась судьба Нины Руслановой — в материале NEWS.ru.

Детдом и побои

Актриса Нина Русланова так и не узнала, как ее назвали родители. Годовалым ребенком девочку нашли на полустанке в Харьковской области зимой и отдали в Дом малютки украинского города Богодухово. В честь популярной тогда певицы Лидии Руслановой малышке дали фамилию, дату рождения она выбрала позже сама — 5 декабря, День сталинской Конституции. В тот день воспитанников детдомов кормили хорошо, показывали спектакли, была атмосфера праздника.

Русланова сменила шесть детдомов, не любила об этом вспоминать, но рассказывала, что ее били. Как и многие детдомовцы, она училась в ПТУ, получила профессию штукатура-маляра. Но мечтала о другом и занималась художественной самодеятельностью.

Нина Ивановна Русланова и Михаил Николаевич Алексеев в перерывах между съемками фильма «Хлеб — имя существительное» Фото: Набатов Юрий/Фотохроника ТАСС

Связи с Филатовым и Высоцким

Русланова поступила в Харьковский театральный институт, но проучилась только год. Она узнала, что в Щукинском театральном училище недобор мальчиков и приехала покорять Москву. Будущая артистка заявила комиссии о готовности играть персонажей мужского пола. Педагоги отметили ее самобытность, приняли, но попросили избавиться от украинского акцента. Русланова училась на одном курсе с Леонидом Филатовым, Борисом Галкиным, Иваном Дыховичным и Александром Кайдановским.

Артистка дебютировала в кино в фильме Киры Муратовой «Короткие встречи», где ее партнером по съемочной площадке был Владимир Высоцкий. Всего она сыграла более чем в 170 картинах и была востребованной актрисой.

Трудные роды, гостевой брак Руслановой

Еще в Щукинском театральном училище Русланова познакомилась со студентом физмата Геннадием Рудаковым из белорусского Гродно. Актриса вышла за него замуж. Она очень хотела иметь детей, но врачи ее предупреждали, что у нее проблемы со здоровьем, порок сердца, и она может умереть, не выдержав нагрузки.

Несмотря на это, Русланова решила стать матерью даже ценой собственной жизни. Чтобы родить дочь Олесю, она отправилась в Белоруссию, так как московские медики не хотели брать на себя за нее ответственность. После рождения дочери супруги развелись — сначала фиктивно для получения квартиры, потом разошлись уже по-настоящему.

Второй раз Русланова вышла замуж за оператора Рафката Габитова. Он жил в Санкт-Петербурге, она — в Москве, они встречались редко, но ценили свои отношения.

Нина Русланова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как прошли последние годы жизни Руслановой

В 64 года у Руслановой случился сердечный приступ, ей диагностировали также гипертонический криз. Она пережила инсульт и операцию на сердце. Здоровье артистки пошатнулось, она ушла из театра, стала мало сниматься. Спустя несколько лет у нее случился второй инсульт.

Осенью 2021 года Русланова попала в больницу, у нее началась вирусная пневмония. Через несколько дней актрису перевели в реанимацию, где 21 ноября она умерла.

Кто проклял Русланову

В 1980-х Нина Русланова стала свидетелем на суде против своей подруги и коллеги по Театру Вахтангова Валентины Малявиной. Женщину обвинили в убийстве любовника Стаса Жданько. Он умер от удара ножом в сердце.

На суде Русланова подтвердила, что у Малявиной были проблемы с алкоголем и между ней и любовником часто вспыхивании конфликты. Ее слова имели значение на процессе. Валентину Малявину приговорили к девяти годам лишения свободы. После выхода на свободу она уже не смогла вернуться к нормальной жизни и спилась.

Когда Русланова давала свои показания против подруги, та начала кричать, что проклинает ее и ее семью. Русланова приняла это близко к сердцу. Потом актриса считала, что все ее несчастья из-за проклятия Малявиной.

