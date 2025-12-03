Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 18:20

Ученые нашли быстрый метод восстановления мозга после инсульта

MU: стимуляция сосудов шеи ускоряет восстановление мозга после инсульта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Стимуляция лимфатических сосудов шеи ускоряет восстановление после инсульта, говорится в исследовании ученых из университета Монаша и Йельской школы медицины. Такое воздействие ускоряет выведение лишней жидкости и токсичных продуктов распада из мозга в первые часы после инсульта, говорится в публикации на сайте Monash University.

Исследование базируется на новейшем открытии ученых: выяснилось, что головной мозг имеет собственную систему лимфооттока, удаляющую ненужные вещества. Нарушение функционирования этой сети ведет к замедленному восстановлению после инсультов, а также развитию болезни Альцгеймера и прочих дегенеративных нарушений нервной системы.

Эксперименты также показали, что у женщин структура лимфосистемы головного мозга оказывается менее развитой. Это может обусловливать повышенную тяжесть последствий инсульта и склонность к некоторым заболеваниям мозга.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что сосудосуживающие капли могут спровоцировать инсульт у людей с повышенным давлением. Речь идет о каплях для носа. В то же время Мясников уточнил, что однократное применение подобных капель не нанесет вреда здоровью.

медики
ученые
инсульты
университеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский морской дрон уничтожен румынскими военными
До какого возраста ребенок считается несовершеннолетним?
«ЕС вырождается»: сенатор об отказе финнов дать ВСУ гарантии безопасности
В российском регионе раскрыли «миграционный конвейер»
«Она же до 30 не пила»: мать покойной Качалиной о дурном влиянии Ефремова
В Астрахани раскрыли браконьерскую схему с осетровыми на 250 млн рублей
В приграничном регионе отменили концерты SHAMAN
«Спартак» обыграл соперника на его территории в ходе матча КХЛ
Сотрудница банка попала за решетку из-за шикарной жизни на краденные деньги
Глава ВТБ вспомнил анекдот на фоне споров банков с маркетплейсами
ЕК одобрила предложения по экспроприации активов России
«Девственности не лишил, но все остальное было»: отец 7 лет насиловал дочку
Буданова высмеяли за давнее обещание выпить кофе в Крыму
Молдавия окончательно определилась с судьбой Русского дома в Кишиневе
Напавшему на сотрудников ФСИН американцу увеличили срок до 10 лет
«Все важно»: Собянин высказался о выплатах бойцам СВО в Москве
Камера засняла момент наезда на ребенка в Кемеровской области
«Я вижу тень»: модель нашли закопанной лесу после тревожных сообщений
Лебедев призвал россиян не переживать из-за блокировки WhatsApp
Редкие птицы начали переселяться в российский город
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.