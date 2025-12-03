Ученые нашли быстрый метод восстановления мозга после инсульта

Стимуляция лимфатических сосудов шеи ускоряет восстановление после инсульта, говорится в исследовании ученых из университета Монаша и Йельской школы медицины. Такое воздействие ускоряет выведение лишней жидкости и токсичных продуктов распада из мозга в первые часы после инсульта, говорится в публикации на сайте Monash University.

Исследование базируется на новейшем открытии ученых: выяснилось, что головной мозг имеет собственную систему лимфооттока, удаляющую ненужные вещества. Нарушение функционирования этой сети ведет к замедленному восстановлению после инсультов, а также развитию болезни Альцгеймера и прочих дегенеративных нарушений нервной системы.

Эксперименты также показали, что у женщин структура лимфосистемы головного мозга оказывается менее развитой. Это может обусловливать повышенную тяжесть последствий инсульта и склонность к некоторым заболеваниям мозга.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что сосудосуживающие капли могут спровоцировать инсульт у людей с повышенным давлением. Речь идет о каплях для носа. В то же время Мясников уточнил, что однократное применение подобных капель не нанесет вреда здоровью.