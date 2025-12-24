Новый год-2026
24 декабря 2025 в 08:05

Стало известно, когда в 2026 году россияне смогут увидеть суперлуние

Московский планетарий: россияне смогут увидеть суперлуние 24 декабря 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россияне смогут увидеть следующее суперлуние 24 декабря 2026 года, сообщил ТАСС Московский планетарий. Ученые отметили, что в этот день ожидается наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты спутника Земли (наиболее близкой к планете точкой лунной орбиты). Первое событие произойдет в 04:30 мск, а второе — 11:31 мск, то есть между ними будет разница в примерно семь часов.

В полнолуние 24 декабря будем наблюдать самую большую полную Луну 2026 года, суперлуну, — говорится в сообщении.

Ранее астроном Людмила Кошман заявила, что ночь на 21 декабря стала самой продолжительной в текущем году. В Москве солнце зашло в 15:58 мск, а сама ночь продлилась приблизительно 17 часов. Астрономическая зима в Северном полушарии началась 21 декабря в 18:03 мск.

До этого стало известно, что приход астрономической зимы в Северном полушарии 21 декабря сопровождался красивым астрономическим явлением. В самую длинную ночь года ожидался пик активности метеорного потока Урсиды. Этот поток, в отличие от недавнего яркого звездопада Геминиды, можно наблюдать только в Северном полушарии Земли.

