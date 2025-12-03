Разрыв с Охлобыстиным, связь с Ефремовым, алкоголизм: как сгорела Качалина

3 декабря умерла бывшая жена Михаила Ефремова актриса кино Ксения Качалина. В начале 1990-х она начала активно сниматься и обещала стать большой звездой. Но уже в середине 2000-х, после того как актриса развелась с мужем Михаилом Ефремовым, она постепенно пропала с экранов. Качалина стала злоупотреблять спиртным. Кто виноват в алкоголизме Качалиной и почему с ней никого не было рядом в последние годы — в материале NEWS.ru.

Как Ксения Качалина попала в кино

Оксана (настоящее имя артистки, имя Ксения она взяла позже. — NEWS.ru) Качалина родилась в 1971 году в Саратове в обычной семье. По ее собственному признанию, до 13 лет она росла обычным ребенком, в подростковом возрасте связалась с плохой компанией, сутками не ночевала дома.

Родители отправили девочку в деревню Увек в Саратовской области к родственникам, и это ее спасло. «Там я сначала рыдала, а потом стала читать книжки — от Чехова до Кастанеды. Хозяйством занималась, ухаживала за козочками, утками, курами… Деревня меня перековала. Я стала примерной девочкой. Вернулась домой и поступила в консерваторию», — вспоминала актриса.

Оксана поступила на актерский факультет местной консерватории и проучилась всего два года, после чего стала студенткой ВГИКа (мастерская Сергея Соловьева и Валерия Рубинчика). Кинокритик Александр Шпагин рассказал NEWS.ru, что ее дебют в фильме Рубинчика «Нелюбовь» в 1991 году стал настоящей сенсацией в мире кино.

«Когда Качалина появилась в первый раз на экране, она всех поразила, потому что это была актриса какой-то невероятной женственности, утонченности, прозападности и преисполненная абсолютным эротизмом. Что-что вроде молодой Катрин Денев, но абсолютно не похожа на нее. И притом что роль ее была достаточно декоративна, она получила приз на „Кинотавре“. Это было неудивительно, потому что это было всеобщее потрясение от удивительной чувственности на экране, и не дать ей приз было невозможно: все остальные были обычные, а это — чудо. Она была как Лили, девушка со звезд, появилась будто из космоса», — рассказал Шпагин.

По словам критика, дальше в жизни Качалиной случилась проверка на прочность: на психологическую, человеческую и актерскую. Вторую она безусловно прошла. В 90-х она активно снималась: в «Дикой любви», ставшей лидером проката на Украине, в «Трех сестрах» Сергея Соловьева, в фильме «Над темной водой» Дмитрия Месхиева.

«Качалина известна по двум-трем фильмам, и все. Это не Тарковский, Михалков или Звягинцев, но вполне крепкое кино», — сказал кинокритик Шнейдеров NEWS.ru.

В 2000-х актриса еще снималась, последней ее работой стал фильм «Цена безумия» в 2007 году.

Любовные драмы Качалиной: романы с Охлобыстиным и Ефремовым

В 1992 году Качалина снялась в фильме режиссера и актера Ивана Охлобыстина «Арбитр». Молодые люди влюбились и стали жить вместе в гражданском браке. Но счастье продлилось четыре года: Охлобыстин ушел к подруге Ксении, актрисе Оксане Арбузовой, которая стала известна после выхода драмы «Авария — дочь мента».

Качалина же вышла замуж за поэта, музыканта Алексея Паперного. Их отношения продлились меньше пяти лет. Ксения ушла от него к актеру Михаилу Ефремову, с которым познакомилась на съемках фильма Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная семья». В 2000-м у пары родилась дочь Анна-Мария, но спустя четыре года они развелись. После этого Качалина улетела с ребенком на два года на Гоа. В 2011-м Ефремов забрал дочь к себе. Многие годы он продолжал содержать бывшую жену.

Кто виноват в алкоголизме Качалиной

Экс-мужа Качалиной Михаила Ефремова часто обвиняют, что это он пристрастил жену к алкоголю и разгульному образу жизни. «Это была девушка необычной, странной красоты, но дальше, к сожалению, появился Миша Ефремов и алкоголь, все закончилось печально», — сказал критик Шнейдеров.

Актриса Ксения Качалина, 2020 год Фото: Persona Stars/legion-media.ru

Мать актрисы Ольга Анохина также считала, что во всем виноват Ефремов. По ее словам, дочь не пила до 30 лет, а рядом с Михаилом начала злоупотреблять, и после его ухода Ксения не пошла работать, потому что он давал ей деньги. Сама Качалина это отрицала.

«Чепуха. Я употребляла алкоголь и до Миши. Скорее это обвинение можно предъявить моему первому мужу Алексею Паперному», — заявила она в 2018 году в программе Андрея Малахова.

Кинокритик Шпагин рассказал, что Ксения Качалина изменилась в связи с злоупотреблением алкоголем в начале 2000-х, когда еще снималась и появлялась на публике.

«Когда я встретился с ней в начале 2000-х, я поразился, что это был другой человек, толстеющая бабеха со стертым от алкоголя лицом. Она пила, но тогда была вполне вменяема, дальше все покатилось под откос. К сожалению, фантастическая, удивительная звезда, в которую она могла бы превратиться в силу способней, не состоялась», — пояснил Шпагин.

Психиатр-нарколог Василий Шуров уверен, что не стоит винить в алкогольной драме Качалиной несчастную любовь и ушедших от нее мужчин.

«Конечно, очень неприятно, когда тебе предпочли твою подругу (Оксану Арбузову. — NEWS.ru), она родила шесть детей, у нее счастливый брак. Такое простить очень тяжело. Но легко переводить стрелки на мужиков и несчастную любовь. У женщин часто стартовым бывают неудачные отношения, но, как правило, все глубже: пьющие люди в семье, когда девушка вырастает, она выбирает себе таких же пьющих мужчин. Качалина еще в молодости была неформальная, полупанк, неуправляемая», — объяснил Шуров.

Актер Михаил Ефремов с дочерью Анной-Марией, 2016 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В последние годы дочь Анна-Мария прекратила с ней общаться, девушка не может простить, что мать ее била в детстве. Ефремов находился в колонии за «пьяное» ДТП и перестал ей перечислять деньги. В квартире Качалиной на Тверской был погром, ночью она гуляла по Москве с пластмассовым попугаем на плече. Соседи сторонились странной соседки.

2 декабря сокурсник Качалиной режиссер Алексей Агранович сообщил о ее смерти. Ее тело нашел бывший муж Михаил Ефремов, который пришел к ней с сыном. Качалиной было всего 54 года.

