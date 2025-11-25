Охлобыстин поделился впечатлениями от съемок с Орейро

Актриса Наталия Орейро является настоящим профессионалом и вменяемым человеком, рассказал актер Иван Охлобыстин. В беседе со «Страстями» он подчеркнул, что его коллега ответственно подошла к работе и тщательно изучила сценарий перед съемками в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу».

Все складывалось прекрасно. Наталия — вменяемый и профессиональный человек. Наше взаимодействие на площадке было очень естественным во многом потому, что она ответственно подошла к работе: тщательно изучила сценарий и прекрасно понимала, что от нее требуется. Благодаря этому нам практически не нужны были ни переводчики, ни какие-то другие средства для общения, — пояснил Охлобыстин.

Актер отметил, что Орейро всегда помогала партнерам существовать в кадре. Он обратил внимание, что артистка не хотела никаких поблажек.

Мы все ее жалели, ведь съемки проходили в суровых условиях, но она сама не хотела никаких поблажек. Например, в Карелии она стойко стояла на морозе до самого конца, пока не был отснят кадр, — добавил Охлобыстин.

Ранее Орейро призналась СМИ, что за свои визиты в Россию лучше всего научилась готовить борщ. Она рассказала, что делает вегетарианский вариант этого «свекольного супа».