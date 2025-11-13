Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 08:30

Наталия Орейро рассказала, какое русское блюдо получается у нее лучше всего

Наталья Орейро: научилась варить свекольный суп — борщ

Наталия Орейро Наталия Орейро Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости

Уругвайская актриса Наталия Орейро призналась СМИ на пресс-конференции, посвященной премьере фильма «Письмо к Деду Морозу», что за свои визиты в Россию научилась лучше всего готовить борщ. Она рассказала, что делает вегетарианский вариант этого «свекольного супа». А вот ее сын научился готовить настоящую русскую версию и даже презентовал борщ своим одноклассникам.

Я научилась готовить борщ. Поскольку вегетарианка, взяла веганский рецепт этого свекольного супа. Мой сын научился готовить классическую версию. Когда он делал в школе работу по России, в его классе каждый должен был выбрать страну, по которой создаст презентацию, он преподнес одноклассникам сваренный им борщ. Правда подавал его холодным, но всем понравилось, — вспомнила Орейро.

Ранее уругвайская актриса Наталия Орейро во время съемок в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу» призналась, что всегда берет с собой в гримерку лоскутное одеяло, созданное российскими фанатами. Орейро отметила, что она получает много необычных подарков в России, среди которых матрешки с лицами членов ее семьи.

Читайте также
«Музыка для меня»: Наталия Орейро рассказала о трогательном подарке от сына
Шоу-бизнес
«Музыка для меня»: Наталия Орейро рассказала о трогательном подарке от сына
«Искренне боготворят»: продюсер о причинах популярности Орейро в России
Культура
«Искренне боготворят»: продюсер о причинах популярности Орейро в России
Сырные гренки из черного хлеба: вкусно к пиву, борщу и любому супу — готовятся быстро, съедаются килограммами
Общество
Сырные гренки из черного хлеба: вкусно к пиву, борщу и любому супу — готовятся быстро, съедаются килограммами
Копеечная намазка из сала — вкуснятина к борщу, супу или просто на поджаристый хлеб. Вы точно выбросите все химозные паштеты
Общество
Копеечная намазка из сала — вкуснятина к борщу, супу или просто на поджаристый хлеб. Вы точно выбросите все химозные паштеты
Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь
Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Наталия Орейро
борщ
русская кухня
свекла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска отправили на дно украинских десантников под Херсоном
В России увеличились цены на один из атрибутов Нового года
Мошенники создали более 250 клонов «Почты России» для обмана россиян
Простая классика! Квашеная капуста без морковки — ничуть не хуже обычной
Раскрыты последствия атаки БПЛА в Орловской области
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 ноября: инфографика
Херсон столкнулся с проблемами сразу после отъезда Зеленского
Наталия Орейро рассказала, какое русское блюдо получается у нее лучше всего
В России подешевели подержанные легковушки
В Саратове вспыхнуло здание инфекционной больницы
Россиянина задержали на Пхукете из-за американского запроса
Суд отклонил иск к Гузеевой о защите чести и достоинства
В США пересмотрели дату освобождения P. Diddy
«Музыка для меня»: Наталия Орейро рассказала о трогательном подарке от сына
Российские ПВО за ночь сбили свыше сотни БПЛА
В Южной Корее внезапно перенесли 140 рейсов и отменили военные учения
В России обновляют закон о штрафах за отсутствие ОСАГО
Россиянам назвали главное условие надежности фундамента дома
Врач раскрыл, чем опасен полюбившийся зумерам новый вид снюса
Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.