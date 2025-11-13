Наталия Орейро рассказала, какое русское блюдо получается у нее лучше всего

Уругвайская актриса Наталия Орейро призналась СМИ на пресс-конференции, посвященной премьере фильма «Письмо к Деду Морозу», что за свои визиты в Россию научилась лучше всего готовить борщ. Она рассказала, что делает вегетарианский вариант этого «свекольного супа». А вот ее сын научился готовить настоящую русскую версию и даже презентовал борщ своим одноклассникам.

Я научилась готовить борщ. Поскольку вегетарианка, взяла веганский рецепт этого свекольного супа. Мой сын научился готовить классическую версию. Когда он делал в школе работу по России, в его классе каждый должен был выбрать страну, по которой создаст презентацию, он преподнес одноклассникам сваренный им борщ. Правда подавал его холодным, но всем понравилось, — вспомнила Орейро.

Ранее уругвайская актриса Наталия Орейро во время съемок в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу» призналась, что всегда берет с собой в гримерку лоскутное одеяло, созданное российскими фанатами. Орейро отметила, что она получает много необычных подарков в России, среди которых матрешки с лицами членов ее семьи.