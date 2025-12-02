Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 14:30

Вместо надоевшего борща и лапши готовлю куэйти: вьетнамский суп с рисовой лапшой и яйцом. Очень простой и вкусный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Вместо надоевшего борща и лапши готовлю куэйти: вьетнамский суп с рисовой лапшой и яйцом. Очень простой и вкусный. Этот суп идеально подходит для завтрака или лёгкого обеда, он сочетает лёгкость рисовой лапши с насыщенностью бульона и мягкой текстурой яйца. Простота приготовления и яркий вкус делают его фаворитом вьетнамской кухни.

Для приготовления понадобится: рисовая лапша — 150 г, куриный или говяжий бульон — 500 мл, яйцо — 1 шт., зелёный лук — 1 пучок, кинза — несколько веточек, соевый соус — 1 ст. л., рыбный соус — 1 ч. л., соль, перец — по вкусу, свежий лимон — 1 долька.

В кастрюле доведите бульон до кипения, слегка посолите и поперчите, добавьте соевый и рыбный соусы. Добавьте лапшу и варите 1–2 минуты. Пожарьте яйцо. Налейте суп в пиалу, сверху яйцо. Перед подачей присыпьте мелко нарезанным зелёным луком и кинзой, подайте с долькой лимона.

Куэйти получается лёгким, ароматным и питательным, при этом готовится быстро и сохраняет аутентичный вкус вьетнамской кухни прямо у вас дома.

Ранее мы готовили восточный суп с фрикадельками и рисом. Простой, но добавки попросят все.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
