12 декабря 2025 в 09:35

Горстка муки и кефир! Пеку «пуховики» с зеленым луком и яйцом. Сочные, как пирожки, но без возни с тестом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Устали от долгой возни с дрожжевым тестом для пирожков, но душа все равно просит домашней ароматной выпечки? Эти булочки «пуховики» станут вашим спасением. Их главный секрет — в невероятно простом и быстром тесте на кефире, которое по своей пышности и воздушности может составить конкуренцию даже дрожжевому. А сочная начинка из рубленых яиц и свежего зеленого лука напомнит вкус самых любимых, «бабушкиных» пирожков. Эта выпечка получается нежной, очень влажной внутри и имеет аппетитную румяную корочку. Она идеальна к первому блюду, в качестве сытного перекуса или просто к чаю, доказывая, что настоящий кулинарный восторг рождается из простоты.

Вам понадобится: для теста — 250 мл кефира, 350 г муки, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. соли; для начинки — 4 вареных яйца, 1 большой пучок зеленого лука, соль, черный перец по вкусу; растительное масло для жарки. В глубокой миске смешайте кефир комнатной температуры, соду, сахар и соль. Дайте постоять пару минут до появления пузырьков. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое, слегка липнущее к рукам тесто. Накройте его и дайте отдохнуть 15–20 минут. Для начинки яйца мелко порубите, лук нарежьте. Смешайте, посолите и поперчите. Тесто разделите на 8–10 равных частей. Каждую часть в руках расплющьте в небольшую лепешку. В центр положите 1–1,5 столовых ложки начинки. Края лепешки соберите и защипните сверху, как у мешочка, а затем аккуратно расплющьте в руках в круглую булочку-лепешку толщиной около 1,5 см. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте булочки швом вниз и обжаривайте на среднем огне под крышкой по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
