10 января 2026 в 17:00

Аппетитные зразы «Охотничьи» с грибами, луком и сметанной подливкой. Ароматно и вкусно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо — воплощение осеннего уюта и щедрости леса, где каждый кусочек наполнен тёплым ароматом грибов и золотистого лука. Нежные мясные котлеты, скрывающие внутри сочную грибную начинку, томятся в густой сметанной подливке, которая объединяет все вкусы в единую гармоничную композицию. Этот аромат, напоминающий о прогулках по лесу после дождя, невозможно забыть, а сытность блюда делает его идеальным для семейного ужина.

Для приготовления вам понадобится: для фарша — 600 г смеси говяжьего и свиного фарша, 1 луковица, 1 яйцо, соль, перец; для начинки — 400 г шампиньонов, 1 луковица, 2 ст. л. сливочного масла; для подливки — 300 г сметаны, 1 ст. л. муки, 200 мл воды или бульона, зелень. Мелко нарежьте грибы и лук для начинки, обжарьте на сливочном масле до выпаривания жидкости, посолите и остудите. Для фарша смешайте мясо, натёртый лук, яйцо, соль и перец. Сформируйте лепёшки из фарша, в центр каждой выложите ложку грибной начинки, аккуратно защипите края, придав овальную форму. Обжарьте зразы на растительном масле до румяной корочки. В отдельной посуде смешайте сметану с мукой, разведите водой, доведите до кипения. Залейте зразы сметанным соусом и тушите под крышкой на медленном огне 15–20 минут. Подавайте горячими, обильно полив подливкой и посыпав зеленью, с картофельным пюре или рассыпчатой гречкой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
