02 декабря 2025 в 12:00

Восточный суп с фрикадельками и рисом — простой, но добавки попросят все: уютное блюдо для холодной погоды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Восточный суп с фрикадельками и рисом — простой, но добавки попросят все: уютное блюдо для холодной погоды. Почувствуйте Восток в каждой ложке: этот сытный суп — уютное кулинарное путешествие, где ароматы свежих овощей и специй творят чудеса. Простой, вкусный и согревающий, он идеален для того, чтобы порадовать себя и близких.

Для этого вам понадобится 450 граммов фарша, 1 репчатая луковица, 1 болгарский перец, 1 крупный помидор, 2 картофелины, 70 граммов риса, соль, перец и паприка по вкусу, растительное масло для жарки, 1,7 литра воды и свежая зелень для подачи.

Разогрейте масло в кастрюле и обжарьте фарш с мелко нарезанным луком до румяности. Добавьте нарезанный кубиками перец, паприку и готовьте еще пару минут. Крупно натрите помидор прямо в кастрюлю, чтобы получилась ароматная основа. Влейте 1,7 литра горячей воды, доведите до кипения. Добавьте нарезанный кубиками картофель и промытый рис. Варите около 15–20 минут до мягкости картофеля и готовности риса. В конце щедро посолите, поперчите и посыпьте свежей зеленью. Дайте супу немного настояться под крышкой — и ароматное чудо готово!

Ранее мы готовили антипохмельный суп за 15 минут. Идеально после Нового года или удачных выходных. Вкуснота с сыром и охотничьими колбасками.

