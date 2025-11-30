Антипохмельный суп за 15 минут — готовлю после Нового года или удачных выходных. Вкуснота с сыром и охотничьими колбасками

Антипохмельный суп за 15 минут — готовлю после Нового года или удачных выходных. Вкуснота с сыром и охотничьими колбасками поднимет на ноги. Он покоряет густой текстурой и яркими копчеными нотками. Для него понадобится картофель — 2–3 средние штуки, нарезанные кубиками, лук — 1–2 шт. мелкой нарезки, одна морковь, натертая или нарезанная соломкой, три охотничьи колбаски, порезанные кружочками, немного копченой паприки, 1,5–2 литра воды, 3–4 кубика плавленого сыра или примерно 3 столовые ложки, а также соль, черный перец, зелень и сухарики для подачи.

Сначала на растительном масле прямо в кастрюле обжаривают лук до мягкости, добавляют морковь, щепотку копченой паприки и колбаски — буквально через пару минут появляется характерный дымный аромат. Заливают кипящую воду из чайника и кладут картофель, варят около десяти минут до мягкости. Огонь уменьшают и вводят плавленый сыр (лучше в треугольничках или пластинках, а не «Дружба» — он хуже плавится), помешивая до полного растворения, чтобы суп стал насыщенным и кремовым. В конце добавляют соль и перец по вкусу и дают супу слегка настояться.

Подают блюдо горячим, посыпав свежей зеленью и хрустящими сухариками, — получается невероятно уютный и очень ароматный суп.