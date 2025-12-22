Хрустящие рулетики: быстро, из доступных продуктов — эта закуска получается с первого раза

Готовим быстро и из доступных продуктов хрустящие рулетики на Новый год. Эта закуска получается с первого раза и займет достойное место на праздничном столе.

Вкус получается потрясающим: нежное, воздушное и хрустящее тесто, тягучий сливочный сыр и солоноватая, пикантная брынза создают идеальный контраст, который дополняет сочность помидоров.

Вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста, 150 г тертого твердого сыра (например российского), 150 г рассольного сыра (феты или брынзы), 2 помидора, 50 г черных оливок без косточек (по желанию). Духовку разогрейте до 200 °C. Раскатайте пласт теста в прямоугольник. Равномерно распределите по нему натертый сыр и раскрошенную брынзу, затем добавьте мелко нарезанные помидоры (без жидкости) и оливки, если используете. Плотно сверните тесто в рулет, начиная с длинной стороны. Переложите швом вниз на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом для румяности. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть, затем нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2–3 см.

