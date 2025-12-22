Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 21:31

Хрустящие рулетики: быстро, из доступных продуктов — эта закуска получается с первого раза

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим быстро и из доступных продуктов хрустящие рулетики на Новый год. Эта закуска получается с первого раза и займет достойное место на праздничном столе.

Вкус получается потрясающим: нежное, воздушное и хрустящее тесто, тягучий сливочный сыр и солоноватая, пикантная брынза создают идеальный контраст, который дополняет сочность помидоров.

Вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста, 150 г тертого твердого сыра (например российского), 150 г рассольного сыра (феты или брынзы), 2 помидора, 50 г черных оливок без косточек (по желанию). Духовку разогрейте до 200 °C. Раскатайте пласт теста в прямоугольник. Равномерно распределите по нему натертый сыр и раскрошенную брынзу, затем добавьте мелко нарезанные помидоры (без жидкости) и оливки, если используете. Плотно сверните тесто в рулет, начиная с длинной стороны. Переложите швом вниз на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом для румяности. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть, затем нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2–3 см.

Вкус получается потрясающим: нежное, воздушное и хрустящее тесто, тягучий сливочный сыр и солоноватая, пикантная брынза создают идеальный контраст, который дополняет сочность помидоров.

Ранее стало известно, как приготовить баклажанный закусочный торт: это чудо отодвинет оливье и шубу на второй план на новогоднем столе.

Проверено редакцией
Читайте также
Доступная закуска на праздничный стол: рулетики с начинкой из крабовых палочек
Общество
Доступная закуска на праздничный стол: рулетики с начинкой из крабовых палочек
Холодец застывает долго. Готовлю рулетики из куриного филе с черносливом и грецким орехом. Нежные и нарядные
Общество
Холодец застывает долго. Готовлю рулетики из куриного филе с черносливом и грецким орехом. Нежные и нарядные
Сырные рожки из лаваша: готовлю так — и через 7 минут на столе топ-перекус с сулугуни и укропом
Общество
Сырные рожки из лаваша: готовлю так — и через 7 минут на столе топ-перекус с сулугуни и укропом
Салат «Французская любовница» на Новый год — изыски без лишних усилий
Семья и жизнь
Салат «Французская любовница» на Новый год — изыски без лишних усилий
«Она самая хлебная»: молодая невеста Лепса о планах на новогоднюю ночь
Шоу-бизнес
«Она самая хлебная»: молодая невеста Лепса о планах на новогоднюю ночь
рулетики
закуски
Новый год
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер охранявший Сталина, Рузвельта и Черчилля 102-летний ветеран ВОВ
Водителя с Украины обвинили в попытке поджога машин МО РФ
Инструктор по верховой езде подпала под статью за съемку одного завода
«Русский, чеченец, украинец — братья!» Участник СВО об «Ахмате» и нацистах
Песков оценил возможность публичного урегулирования конфликта на Украине
Рада создает рабочую группу для подготовки к выборам
«Мы не проигрываем»: Аврора Киба о суде с Боней
Дочь дипломата задержали по подозрению в убийстве матери и братьев
«Непременно»: Лепс заявил о планах пригласить на свадьбу Путина
«Джентльмен из России»: за что Кирилла Дмитриева так уважают на Западе
Песков ответил на заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
«Отношения продолжают развиваться»: Песков о сотрудничестве с Азербайджаном
Песков: Россия ценит результаты встречи Путина и Алиева в Душанбе
«Троих не родила»: невеста Лепса отказалась обсуждать бывшую супругу жениха
«Она самая хлебная»: молодая невеста Лепса о планах на новогоднюю ночь
У студента столичного вуза заподозрили туберкулез
Сотрудник ТЦК разбил стекло машины, пытаясь мобилизовать водителя
Путин запретил Пиотровскому делиться с американцами ацтекским золотом
Пентагон сообщил о ракетной активности Китая на границе
«План есть»: Зеленский заявил о подготовке документов по миру на Украине
Дальше
Самое популярное
Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза
Общество

Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.