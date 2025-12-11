Баклажанный закусочный торт: это чудо отодвинет оливье и шубу на второй план на новогоднем столе

Приготовьте невероятно вкусный и сытный баклажанный закусочный торт. Это чудо отодвинет оливье и шубу на второй план на новогоднем столе.

Вкус этого торта — невероятная гармония: нежные баклажаны, сочные помидоры и пикантная сырно-чесночная намазка создают насыщенный и свежий букет.

Вам понадобится: 2 крупных баклажана, 3 помидора, 200 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 150 г майонеза, соль, перец. Баклажаны нарежьте пластинами (0,5 см), посолите и оставьте на 15 минут, чтобы ушла горечь. Затем промойте, обсушите и обжарьте с двух сторон на растительном масле до мягкости и золотистого цвета. Дайте остыть. Для намазки смешайте тертый сыр, майонез и измельченный чеснок. Помидоры нарежьте тонкими кружочками. Собирайте торт: на блюдо выложите слой баклажанов, смажьте сырной массой, накройте слоем помидоров. Повторите слои, закончив баклажанами и сырной намазкой. Украсьте торт зернами граната или свежей зеленью. Дайте настояться 1-2 часа в холодильнике.

