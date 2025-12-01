Запеченные брускетты со шпротами на праздничный стол: нежные — без майонеза и соленых огурцов

Приготовьте на Новый год беспроигрышную закуску, которая станет настоящим хитом праздничного стола — запеченные бутерброды со шпротами. Этот рецепт без майонеза и соленых огурцов, брускетты получаются очень нежными!

Вам понадобится: французский багет, 1 банка шпрот, 200 г творожного сыра, 2–3 помидора, 150 г твердого сыра и зелень для украшения. Багет нарежьте диагональными ломтиками толщиной 1,5–2 см. Каждый кусочек обильно смажьте творожным сыром — он создаст нежную основу и не даст хлебу размокнуть. Сверху положите по кружку помидора, затем 2–3 аккуратно выложенные шпроты. Завершите композицию небольшим количеством тертого твердого сыра для золотистой корочки. Разогрейте духовку до 200°C и запекайте бутерброды 7–10 минут до расплавления сыра.

Подавайте, украсив веточкой укропа. Вкус получается потрясающим: хрустящий хлеб, нежный творожный сыр, сочный помидор, ароматные шпроты и тягучая сырная корочка создают идеальную гармонию. Эта простая, но очень эффектная закуска.

