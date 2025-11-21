Этот закусочный рулет с морковью по-корейски украсит стол без больших затрат. Его вкус — это фантастическое сочетание хрустящей моркови, нежных яиц и сыра, объединенных сочным майонезом и мягким пропитанным лавашем.

Вам понадобится: 1 большой лист лаваша, 200 г моркови по-корейски, 150 г тертого твердого сыра, 3 отварных яйца, 100 г майонеза. Разверните лаваш на рабочей поверхности и равномерно смажьте его майонезом по всей поверхности — это обеспечит сочность и свяжет начинку. Сверху выложите равномерным слоем морковь по-корейски, затем натертые на крупной терке яйца и завершите слоем тертого сыра. Аккуратно, но плотно сверните лаваш в тугой рулет, стараясь не порвать его. Заверните готовый рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 2-3 часа для пропитки — это ключевой момент, чтобы лаваш стал нежным и не разрывался при нарезке.

Пикантный, насыщенный и невероятно аппетитный рулет, который гарантированно стает хитом любого застолья!

