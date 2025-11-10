Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 16:46

Рулет из лаваша с крабовыми палочками: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулет из лаваша с крабовыми палочками станет настоящей палочкой-выручалочкой, когда нужно быстро приготовить вкусную и сытную закуску.

Вкус этого рулета — идеальный баланс нежности и пикантности: мягкий лаваш пропитывается ароматным сырно-чесночным кремом, а крабовые палочки добавляют легкую сладковатую ноту моря. Закуска получается сочной, ароматной и очень сытной, при этом ее приготовление занимает минимум времени и усилий.

Рецепт: для намазки смешайте 200 г тертого сыра, 2-3 зубчика чеснока, 3-4 ст. л. майонеза и немного зелени. Равномерно распределите намазку по тонкому лавашу. Сверху выложите мелко нарезанные крабовые палочки (200 г). При желании добавьте немного тертой вареной моркови или зелени. Плотно сверните рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1-2 часа для пропитки. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки.

Эта сырно-чесночная вкуснятина идеально подходит как для праздничного стола, так и для быстрого перекуса, и неизменно пользуется популярностью и у взрослых, и у детей.

Ранее стало известно, как приготовить шпроты по-новому в виде рулета: обалденная закуска — делается просто и быстро.

Дарья Иванова
Д. Иванова
