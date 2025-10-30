Шпроты по-новому в виде рулета: обалденная закуска — делается просто и быстро

Приготовьте эту обалденную закуску — шпроты по-новому в виде рулета. Делается просто и быстро, а вкус получается насыщенным и пикантным: нежная сырно-чесночная основа идеально гармонирует с огурцом и ароматными шпротами, лаваш пропитывается намазкой, но сохраняет форму.

Вам понадобится: 1 лист тонкого лаваша, 200 г плавленого сыра, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза, 1 свежий огурец и 1 банка шпрот. Для намазки смешайте сыр с майонезом и измельченным чесноком. Равномерно распределите массу по лавашу, оставив 2 см с одного края. Сверху выложите тонко нарезанный соломкой огурец и шпроты без масла. Плотно сверните рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1–2 часа.

Простота приготовления и доступные ингредиенты делают его идеальным решением для быстрого фуршета!

