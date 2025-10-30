Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 05:46

Шпроты по-новому в виде рулета: обалденная закуска — делается просто и быстро

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте эту обалденную закуску — шпроты по-новому в виде рулета. Делается просто и быстро, а вкус получается насыщенным и пикантным: нежная сырно-чесночная основа идеально гармонирует с огурцом и ароматными шпротами, лаваш пропитывается намазкой, но сохраняет форму.

Вам понадобится: 1 лист тонкого лаваша, 200 г плавленого сыра, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза, 1 свежий огурец и 1 банка шпрот. Для намазки смешайте сыр с майонезом и измельченным чесноком. Равномерно распределите массу по лавашу, оставив 2 см с одного края. Сверху выложите тонко нарезанный соломкой огурец и шпроты без масла. Плотно сверните рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1–2 часа.

Простота приготовления и доступные ингредиенты делают его идеальным решением для быстрого фуршета!

Ранее стало известно, как приготовить сырно-чесночную закуску из крабовых палочек.

Читайте также
Улетает со стола быстрее новомодных салатов: готовим слоеный шпротный салат — железобетонно понравится всем гостям
Общество
Улетает со стола быстрее новомодных салатов: готовим слоеный шпротный салат — железобетонно понравится всем гостям
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
На любой праздник: рулет из лаваша с крабовыми палочками
Семья и жизнь
На любой праздник: рулет из лаваша с крабовыми палочками
Вы не перестанете готовить эти сырные трубочки: понадобится всего 3 ингредиента
Общество
Вы не перестанете готовить эти сырные трубочки: понадобится всего 3 ингредиента
Хвост мне в рот! Праздничная закуска из баклажанов, которая покорит всех
Семья и жизнь
Хвост мне в рот! Праздничная закуска из баклажанов, которая покорит всех
шпроты
рецепты
рулеты
закуски
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Была разруха»: Герасимов о Театре сатиры и на Ордынке, Боякове, Газарове
Выдвиженец Трампа отказался от должности из-за российских связей
Зоопсихолог объяснила любовь некоторых кошек к дыням
США нанесли удар по нарколодке в Тихом океане
Парковки Самары: бесплатные места скоро станут платными. Изучаем локации
Трамп разрешил Южной Корее построить атомную подводную лодку
Технолог ответила, можно ли набивать стиральную машину бельем под завязку
Самый лучший рассыпчатый манник на сметане! Самый простой и удачный рецепт
К чему снится сломанный гнилой зуб: о чем предупреждает сон
Число долларовых миллиардеров в России выросло до 128 человек
Россиянам рассказали, чем может обернуться бардак на рабочем месте
Удар «Урагана» и потеря Константиновки: успехи ВС РФ к утру 30 октября
Видеть себя в свадебном платье: что предсказывают популярные сонники
Украина потеряла 100 тысяч молодых мужчин за два месяца
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 октября
Россиянам назвали весомую причину отказаться от веганства
В Пусане началась встреча Си Цзиньпина и Трампа
Врач назвала самый полезный ингредиент шаурмы
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с купюрами
Названы необычные полезные свойства уксуса
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла
Общество

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.