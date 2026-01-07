Атака США на Венесуэлу
Бисквитный рулет с вареньем: ленивый рецепт — испек один корж, намазал джемом, и готово

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте невероятно простой, нежный и вкусный бисквитный рулет с вареньем, который станет вашей палочкой-выручалочкой к любому чаепитию. Рецепт максимально ленивый — испек один корж, намазал джемом, и готово!

Вкус получается легким, воздушным и очень домашним: нежный бисквит и сладкая фруктовая начинка создают идеальную гармонию.

Рецепт: для бисквита вам понадобится 4 яйца, 120 г сахара, 120 г муки, щепотка соли, ванильный сахар. Для начинки: 200–250 г густого варенья или джема.

Разогрейте духовку до 180 °C. Яйца с сахаром и солью взбейте миксером до пышной светлой массы, которая увеличится в объеме в 2–3 раза. Аккуратно, лопаткой, введите просеянную муку, перемешивая снизу вверх, чтобы сохранить воздушность. Вылейте тесто на противень с пергаментом и разровняйте. Выпекайте 10–12 минут до сухой зубочистки. Сразу после духовки переверните горячий корж на чистое кухонное полотенце, снимите пергамент и сверните его в рулет вместе с полотенцем. Оставьте остывать в свернутом виде — так он «запомнит» форму. Когда корж полностью остынет, разверните его, равномерно намажьте вареньем, не доходя до краев 1–2 см, и снова сверните.

Ранее стало известно, как приготовить «Наполеон» в банке: упрощенный рецепт торта.

Проверено редакцией
