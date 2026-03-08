Зимняя Олимпиада — 2026
Рулет из лаваша с творогом и яблоками — диетический десерт, который прочно закрепился на моей кухне

Фото: D-NEWS.ru
Когда очень хочется сладкого, а времени и разрешенных калорий мало, этот рулет становится спасением. Он готовится буквально за полчаса из самых простых продуктов. Яблоки томятся в микроволновке, творог смешивается с орехами, все собирается в рулет — и через 25 минут в духовке вы получаете ароматный, нарядный и очень сытный десерт, который не нарушит ваши планы.

Яблоки (2 шт.) очищаю от кожуры и натираю на крупной терке. Выкладываю в миску, подходящую для микроволновки, и готовлю на высокой мощности 2 минуты, чтобы они стали мягкими. Даю остыть.

Грецкие орехи (30 г) мелко рублю ножом. В миске смешиваю творог (400 г), рубленые орехи и сироп агавы (1 ст. л.) до однородности.

Лаваш (1 большой лист, 200 г) разрезаю на 2 равные части. На одну часть равномерно распределяю остывшие тертые яблоки.

Сверху накрываю второй частью лаваша. На нее равномерным слоем намазываю творожную массу с орехами.

Аккуратно, но плотно сворачиваю лаваш в рулет. Перекладываю его швом вниз на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Желток (1 шт.) слегка взбалтываю вилкой и с помощью кисточки смазываю им всю поверхность рулета. Это даст красивую золотистую корочку.

Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут, пока лаваш не станет хрустящим и золотистым. Даю рулету полностью остыть на противне, затем нарезаю на порционные кусочки.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
