Никаких слоев и салатниц: рулет из лаваша «Мимоза» с консервированной рыбой

Рулет из лаваша «Мимоза» с консервированной рыбой — это эффектная и очень вкусная закуска по мотивам знаменитого салата, которая готовится за считанные минуты и станет украшением любого праздничного стола. При этом никаких слоев и салатниц не понадобится!

Для приготовления потребуются: 1 тонкий лаваш, 1 банка консервированной сайры или горбуши, 3-4 вареных яйца, 100 г твердого сыра, пучок укропа или петрушки, майонез.

Рецепт: рыбу разомните вилкой, удалив крупные кости. Яйца и сыр натрите на мелкой терке. Зелень мелко порубите. Лаваш разверните на столе и равномерно смажьте майонезом. Равномерно распределите по поверхности лаваша сначала рыбу, затем тертые яйца, затем сыр, и посыпьте зеленью. Плотно сверните лаваш в рулет. Заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час для пропитки. Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной 2-3 см. Выложите на тарелку и украсьте зеленью.

