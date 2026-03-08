Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 09:28

Никаких слоев и салатниц: рулет из лаваша «Мимоза» с консервированной рыбой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рулет из лаваша «Мимоза» с консервированной рыбой — это эффектная и очень вкусная закуска по мотивам знаменитого салата, которая готовится за считанные минуты и станет украшением любого праздничного стола. При этом никаких слоев и салатниц не понадобится!

Для приготовления потребуются: 1 тонкий лаваш, 1 банка консервированной сайры или горбуши, 3-4 вареных яйца, 100 г твердого сыра, пучок укропа или петрушки, майонез.

Рецепт: рыбу разомните вилкой, удалив крупные кости. Яйца и сыр натрите на мелкой терке. Зелень мелко порубите. Лаваш разверните на столе и равномерно смажьте майонезом. Равномерно распределите по поверхности лаваша сначала рыбу, затем тертые яйца, затем сыр, и посыпьте зеленью. Плотно сверните лаваш в рулет. Заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час для пропитки. Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной 2-3 см. Выложите на тарелку и украсьте зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить бутерброды — ленивые роллы.

Проверено редакцией
Читайте также
Рулет из лаваша с творогом и яблоками — диетический десерт, который прочно закрепился на моей кухне
Общество
Рулет из лаваша с творогом и яблоками — диетический десерт, который прочно закрепился на моей кухне
Без крабовых палочек и без сливочного сыра: рулет из лаваша с пикантной начинкой со шпротами
Общество
Без крабовых палочек и без сливочного сыра: рулет из лаваша с пикантной начинкой со шпротами
Салат «Мимоза» в новом прочтении — нежнейший, простой и вкусный!
Семья и жизнь
Салат «Мимоза» в новом прочтении — нежнейший, простой и вкусный!
Готовлю «Мимозу» в постном варианте — без консервов она только вкуснее: простой рецепт
Общество
Готовлю «Мимозу» в постном варианте — без консервов она только вкуснее: простой рецепт
Готовимся к весне: вкусная и легкая «Мимоза» с тунцом и крем-соусом из авокадо
Общество
Готовимся к весне: вкусная и легкая «Мимоза» с тунцом и крем-соусом из авокадо
рулеты
рецепты
мимоза
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, оспорит ли блогерша дело за рекламу на YouTube
На Западе увидели истинное отношение США к народу Ирана
Магнитные бури сегодня, 8 марта: что завтра, гипертония, раздражительность
Ситуация в Дубае 8 марта: рейсы в Россию, ограничения на вылет, удары Ирана
Названы регионы, где температура опустится до -33 градусов
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 марта: успехи и проблемы, сводка сегодня
Иран объявил об ударе по американскому военному лагерю Аль-Удайри в Кувейте
Названы самые популярные направления для отдыха весной
«Стеклянные глаза»: врач о вернувшихся из плена ВСУ российских бойцах
Стали известны все детали гигантских хищений на «зубах дракона»
ВС США назвали иранский корабль «законной целью»
Русская литература получила популярность в одной европейской стране
Наступление ВС РФ на Харьков 8 марта: труп жены генерала, успехи у Купянска
В Иране единогласно определились с новым лидером
Холлоуэй не смог стать «самым опасным ублюдком» ММА
«Не стыдно?»: во Франции отругали Зеленского из-за скандала в Венгрии
Один из самых известных детоубийц скончался после зверского нападения
Россиянин пострадал от атаки дрона ВСУ
Леди Гага выходит замуж
Режиссер «Слова пацана» удивился хейту в соцсетях
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.