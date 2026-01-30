Зимняя Олимпиада — 2026
Готовимся к весне: вкусная и лёгкая «Мимоза» с тунцом и крем-соусом из авокадо

Фото: D-NEWS.ru
Этот вариант «Мимозы» приятно удивляет. Никакой тяжести, минимум калорий и максимум вкуса: тунец, овощи и нежный соус на основе греческого йогурта с авокадо, горчицей и чесноком. Отличный салат для тех, кто хочет есть вкусно и без чувства вины.

Ингредиенты: тунец в собственном соку — 1 банка (200 г), яйца — 3 шт., морковь — 4 шт., яблоко — 500 г, репчатый лук — 50 г, соль — по вкусу Для соуса: греческий йогурт — 150 г, авокадо — 1 спелый, горчица — 1 ч. л., чеснок — по вкусу, соль — по вкусу

Как приготовить: яйца отварите вкрутую, отделите белки от желтков. Морковь отварите до мягкости и остудите. Для соуса авокадо очистите, нарежьте и взбейте блендером с греческим йогуртом, горчицей, чесноком и щепоткой соли до кремовой консистенции. Яблоко натрите на крупной тёрке и выложите первым слоем. Слегка смажьте соусом. Тунец разомните вилкой, слейте лишнюю жидкость и выложите вторым слоем, снова добавьте немного соуса. Лук мелко нарежьте и распределите следующим слоем. Белки натрите на тёрке, выложите поверх и смажьте соусом. Морковь натрите на крупной тёрке и аккуратно распределите сверху. Завершите салат тёртыми желтками. Перед подачей дайте салату постоять в холодильнике 20–30 минут — слои станут ещё нежнее.

Ранее мы делились рецептом, с которым вы перестанете игнорировать капусту. Пирог-пицца из яиц и ветчины — легкий ужин из простых продуктов.

Проверено редакцией
