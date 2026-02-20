Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 22:28

Готовлю «Мимозу» в постном варианте — без консервов она только вкуснее: простой рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Готовлю «Мимозу» в постном варианте — без консервов она только вкуснее! Этот простой рецепт принесет уйму удовольствия. Его секрет — в удачной комбинации сытных продуктов, которые создают слоеную структуру и свежий вкус.

Для приготовления понадобится: 4 средние картофелины, 2 моркови, 1 крупная луковица, 1 банка консервированной кукурузы, пучок зеленого лука или укропа, постный майонез, растительное масло, соль.

Рецепт: картофель и морковь отварите в мундире до мягкости, остудите, очистите и по отдельности натрите на крупной терке. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета и мягкости, затем остудите. Зелень мелко порубите. Соберите салат. Каждый слой, кроме последнего, нужно слегка промазать постным майонезом. Выкладывайте ингредиенты в таком порядке: 1 слой — тертый картофель (половина), посолите; 2 слой — обжаренный лук; 3 слой — тертая морковь; 4 слой — кукуруза; 5 слой — оставшийся картофель; финальный слой — обильно посыпьте салат зеленью, она заменит традиционный желток «Мимозы». Дайте салату пропитаться в холодильнике 3–4 часа.

Ранее стало известно, как приготовить для разнообразия к обеду салат «Минутка»: ничего варить не нужно.

Проверено редакцией
Читайте также
Зимой подсела на этот салат — без курицы, мяса и колбасы: на ужин заходит только так — бюджетный
Общество
Зимой подсела на этот салат — без курицы, мяса и колбасы: на ужин заходит только так — бюджетный
Ем и не могу остановиться! Венгерский салат «Дядя Ваня» — хрустящий, сочный: подходит и как закуска, и как гарнир
Общество
Ем и не могу остановиться! Венгерский салат «Дядя Ваня» — хрустящий, сочный: подходит и как закуска, и как гарнир
Наболтала маринад и убрала огурцы в холодильник — теперь это наша любимая закуска к мясу и шашлыку
Общество
Наболтала маринад и убрала огурцы в холодильник — теперь это наша любимая закуска к мясу и шашлыку
Сложно поверить, что в этих котлетах нет мяса: настолько сытные, что семья наедается до отвала
Общество
Сложно поверить, что в этих котлетах нет мяса: настолько сытные, что семья наедается до отвала
Актуально перед Великим постом: сытный салат с рисом, грибами и солеными огурцами
Общество
Актуально перед Великим постом: сытный салат с рисом, грибами и солеными огурцами
салаты
рецепты
Великий пост
мимоза
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Блогер Варламов оказался в японской полиции после ДТП
Обломки украинского БПЛА рухнули возле ТЦ «Меридиан» в Краснодаре
Венгрия раскрыла, когда разблокирует кредит Украине
Захарова объяснила логику Запада при выборе Зеленского
Трамп высказался о будущей судьбе американских пошлин
Мирный житель стал жертвой удара дронов ВСУ под Белгородом
Появились подробности смерти актера из «Глухаря»
Стало известно о звонке Байдена Путину из-за Украины
Чехия объявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады
SHOT сообщил о взрывах над Краснодаром и Анапой
Европейская страна заблокировала одобренный ЕС кредит Украине
В МВД раскрыли жуткую правду о популярных сервисах Telegram
«Русский Курт Кобейн»: Киркоров отреагировал на смерть фронтмена Shortparis
Легендарная итальянская фигуристка рассмешила Аделию Петросян на льду
Умер актер из «Глухаря»
Директора нижегородского института арестовали за прогулы
Трамп гневно отреагировал на решение Верховного суда по пошлинам
Голодные медведи ворвались в ресторан и попали на видео
Появились подробности о загадочной смерти 21-летнего студента УрФУ
«Поросята на галерах»: бизнесмену в Ярославле не дали замучить мини-пигов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.