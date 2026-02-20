Готовлю «Мимозу» в постном варианте — без консервов она только вкуснее: простой рецепт

Готовлю «Мимозу» в постном варианте — без консервов она только вкуснее! Этот простой рецепт принесет уйму удовольствия. Его секрет — в удачной комбинации сытных продуктов, которые создают слоеную структуру и свежий вкус.

Для приготовления понадобится: 4 средние картофелины, 2 моркови, 1 крупная луковица, 1 банка консервированной кукурузы, пучок зеленого лука или укропа, постный майонез, растительное масло, соль.

Рецепт: картофель и морковь отварите в мундире до мягкости, остудите, очистите и по отдельности натрите на крупной терке. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета и мягкости, затем остудите. Зелень мелко порубите. Соберите салат. Каждый слой, кроме последнего, нужно слегка промазать постным майонезом. Выкладывайте ингредиенты в таком порядке: 1 слой — тертый картофель (половина), посолите; 2 слой — обжаренный лук; 3 слой — тертая морковь; 4 слой — кукуруза; 5 слой — оставшийся картофель; финальный слой — обильно посыпьте салат зеленью, она заменит традиционный желток «Мимозы». Дайте салату пропитаться в холодильнике 3–4 часа.

