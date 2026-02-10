Зимняя Олимпиада — 2026
Для разнообразия часто к обеду готовлю салат «Минутка»: ничего варить не нужно, только нарезать

Для разнообразия часто к обеду готовлю салат «Минутка» с крабовыми палочками. Для него ничего варить не нужно, только нарезать и перемешать.

Салат сочетает в себе яркие вкусы и текстуры: хрустящую сладость болгарского перца, сочность помидора, нежность крабовых палочек и пикантную сливочность сыра.

Для приготовления понадобится: 1 крупный болгарский перец, 2 средних помидора, 1 упаковка крабовых палочек, 100 г твердого сыра, майонез, соль, черный перец, можно добавить щепотку сушеного укропа. Болгарский перец и помидор нарежьте тонкой соломкой. Крабовые палочки разберите руками на тонкие волокна — это придаст салату особую воздушность. Сыр натрите на крупной терке. В салатнице соедините все подготовленные ингредиенты. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу. Аккуратно перемешайте. Салат готов к подаче сразу же, но если дать ему постоять 5-7 минут, вкусы лучше соединятся.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Нежный» со сметаной, картофелем и свежими огурцами.

