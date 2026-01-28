Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 18:46

Когда хочется чего-то летнего зимой, готовлю салат «Нежный» со сметаной: нарежете за 5 минут

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется чего-то летнего зимой, готовлю салат «Нежный» со сметаной. Рецепт невероятно прост, нарежете за 5 минут! Вкус получается натуральным и невероятно свежим, напоминая о даче и летнем солнце.

Для приготовления понадобятся: 4 средние отварные картофелины, 3 свежих огурца среднего размера, пучок зеленого лука, пучок свежего укропа, 4–5 столовых ложек сметаны, соль по вкусу. Картофель и огурцы нарежьте кубиками среднего размера. Зеленый лук и укроп мелко порубите. В просторной салатнице соедините картофель, огурцы и зелень. Добавьте сметану и соль по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты, стараясь не превратить картофель в пюре. Дайте салату настояться 10–15 минут в холодильнике, чтобы вкусы объединились. Подавайте охлажденным как самостоятельное легкое блюдо или как гарнир к мясу или рыбе.

Ранее стало известно, как приготовить грузинский овощной салат с ореховым соусом из самых обычных продуктов.

