Грузинский овощной салат из самых обычных продуктов: рецепт закуски и орехового соуса

Откройте секрет настоящего грузинского салата: его можно приготовить из самых обычных продуктов. Рассказываем рецепт закуски и орехового соуса к ней.

Этот салат — не просто смесь овощей, а целая симфония свежести и сливочности. Главная звезда здесь — уникальная заправка, где нежная сметана, растертые с чесноком грецкие орехи и соль превращаются в густой ароматный соус.

Для приготовления вам понадобятся: 2 средних свежих огурца, 3–4 спелых помидора, 1 небольшая красная луковица, большой пучок свежей кинзы и/или петрушки, 100 г грецких орехов, 200 г сметаны (20%), 2–3 зубчика чеснока, соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Огурцы и помидоры нарежьте крупными дольками. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами и для смягчения горечи можно обдать кипятком. Зелень крупно порубите. Все овощи и зелень смешайте в большой салатнице. Для заправки: грецкие орехи и очищенный чеснок и сметану измельчите в блендере, добавьте соль и перец по вкусу. Заправьте салат соусом непосредственно перед подачей.

