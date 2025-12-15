Новый год-2026
15 декабря 2025 в 15:45

Тушенная капуста по-немецки «Вайс-коль мит вурст»: читается сложно, готовится просто — вкус отпадный

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Тушеная капуста по-немецки «Вайс-коль мит вурст»: читается сложно, готовится просто — вкус отпадный. Оказывается, тушеную капусту немцы очень любят. Она получается с приятной сладковатой ноткой от овощей и дымным акцентом колбасок. Это идеальный гарнир или даже самостоятельное блюдо для семейного ужина. Просто, доступно и невероятно душевно.

Ингредиенты: белокочанная капуста — полкочана, морковь — 2 шт. (средние), томатная паста — 2 ст. л., копченые колбаски — 300 г, репчатый лук — 2 шт., чеснок — 1 зубчик, соль, перец — по вкусу.

Приготовление: капусту нужно мелко нашинковать. На разогретую сковороду с растительным маслом выложите капусту, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и тушите около 15–20 минут, периодически помешивая. Морковь натрите на терке, лук измельчите. Добавьте овощи к капусте, приправьте солью и перцем, перемешайте и тушите под крышкой еще 10 минут. Затем добавьте томатную пасту и колбаски, нарезанные кружочками. Перемешайте, накройте крышкой и готовьте еще 5–7 минут до полной готовности. Подавайте горячим.

Ранее мы учились готовить супы как Джейми Оливер. Никакой долгой варки бульона — нужна пачка бекона и банка фасоли.

капуста
колбаски
простой рецепт
Новый год
Ольга Шмырева
О. Шмырева
