15 декабря 2025 в 19:47

В Петербурге взорвалась машина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Взрыв произошел в автомобиле Kia на улице Ленсовета в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу. В машине начался пожар, выгорели салон и багажник легковушки. Пострадал водитель машины.

Пожар в Московском районе. <...> В автомобиле марки Kia происходило горение багажника и салона, — сказано в сообщении.

На место взрыва прибыли сотрудники экстренных служб. Пожарные потушили огонь, а скорая увезла пострадавшего. Очевидцы считают, что в машине мог взорваться газ. Причины и обстоятельства ЧП уточняются.

Ранее в Саратове в доме на Ладожской улице произошел взрыв. По предварительной информации, причиной стала утечка газа. Пострадал молодой человек. Пожара в результате инцидента не произошло, строительные конструкции остались невредимы. При этом в нескольких квартирах выбило остекление.

В Магадане до этого в квартире разгерметизировались аэрозольные баллоны для освежителей воздуха. Соседи проснулись от шума и криков о помощи. Они смогли открыть дверь в квартиру. При взрыве пострадали две женщины. Одна из них получила ожоги рук при попытках потушить огонь.

