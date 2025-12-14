1 января все доедаем, а 2-го варю польский капустняк — идеальный суп: забыла про щи, когда нашла этот рецепт

1 января все доедаем, а 2-го варю польский капустняк — идеальный суп: забыла про щи, когда нашла этот рецепт. Насыщенный, ароматный и согревающий суп на основе свиного бульона с квашеной капустой и копченой колбасой. Классическое блюдо, в котором идеально сочетаются кислинка, копчености и пряные ноты.

Ингредиенты: свиные ребрышки (500 г), квашеная капуста (500 г), варено-копченая колбаса (100 г), картофель (4 шт.), морковь (1 шт.), репчатый лук (1 шт.), растительное масло (2 ст. л.), томатная паста (1 ст. л.), чеснок (2 зубчика), лавровый лист, соль, перец.

Приготовление: ребрышки залейте холодной водой (около 2,5 л), доведите до кипения, снимите пену и варите на медленном огне около 1 часа. Картофель очистите, нарежьте кубиками и добавьте в готовый бульон. Варите 20 минут. Лук и морковь мелко нарежьте и пассеруйте на растительном масле 5–7 минут до мягкости. Квашеную капусту отожмите от рассола, добавьте к овощам и обжаривайте 5 минут. Влейте полстакана бульона, накройте крышкой и тушите 15 минут. Добавьте томатную пасту и еще немного бульона, тушите еще 10 минут. В суп добавьте тушеную капусту с овощами, нарезанную кусочками колбасу, раздавленный чеснок, лавровый лист, соль и перец. Варите на медленном огне еще 10 минут. Подавайте горячим.

