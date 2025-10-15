Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 08:52

Эксперт рассказала, как борщ может навредить организму

Биолог Лялина: борщ на жирном бульоне может навредить людям с болезнями сердца

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ

Борщ, сваренный на бульоне из жирных сортов мяса, может навредить людям с болезнями сердца, лишним весом и панкреатитом, заявила Lenta.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Она отметила, что если варить кости очень долго, то там накапливаются пурины, постепенно превращающиеся в мочевую кислоту.

Бульоны на жирных сортах мяса вредны людям с сосудистыми болезнями, лишним весом и панкреатитом, — сказала Лялина.

Биолог добавила, что зажарка, приготовленная при добавлении большого количества масла, может вызвать изжогу и привести к ожирению. Плохо сваренные овощи выделяют нитраты, опасные для сердечно-сосудистой системы, подчеркнула Лялина.

Ранее диетолог Андрей Бобровский заявил, что людям с острыми заболеваниями ЖКТ, а также аллергикам не следует употреблять тыкву. В группу риска, по его словам, также входят пациенты с сахарным диабетом. Он уточнил, что у аллергиков не исключена нежелательная реакция на яркий оранжевый пигмент тыквы.

