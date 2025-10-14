Диетолог предупредил, кому опасно употреблять тыкву Диетолог Бобровский: тыкву не следует употреблять людям с острыми болезнями ЖКТ

Людям с острыми заболеваниями ЖКТ, а также аллергикам не следует употреблять тыкву, заявил «Радио 1» диетолог Андрей Бобровский. В группу риска, по его словам, также входят пациенты с сахарным диабетом.

При диабете нужно учитывать гликемический индекс тыквы, потому что он может быть достаточно высоким. Людям необходимо включать ее в рацион дозированно, учитывая общее количество углеводов, — предупредил Бобровский.

Он уточнил, что у аллергиков не исключена нежелательная реакция на яркий оранжевый пигмент тыквы. Кроме того, их организм может отреагировать и на другие нутриенты в составе продукта.

Ранее Бобровский заявил, что тыква за счет высокого содержания клетчатки улучшает пищеварение. По его словам, этот продукт также богат витамином Е и бета-каротином, поддерживающими работу печени.