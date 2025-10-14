Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 11:08

Диетолог назвал главную пользу тыквы

Диетолог Бобровский: тыква улучшает пищеварение и работу печени

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Тыква за счет высокого содержания клетчатки улучшает пищеварение, заявил «Радио 1» диетолог Андрей Бобровский. По его словам, этот продукт также богат витамином Е и бета-каротином, поддерживающими работу печени.

Польза тыквы не ограничивается клетчаткой. Она обладает мягким обволакивающим действием, что помогает при распространенных проблемах с пищеварением, например, с гастритом. Кроме того, тыква легко усваивается и содержит мощные антиоксиданты: витамин Е, бета-каротин. Они защищают клетки печени, — пояснил Бобровский.

Он добавил, что продукт восстанавливает работу печени и за счет витаминов группы B. Кроме того, тыква способствует выведению токсинов и обладает желчегонным эффектом. Врач посоветовал употреблять примерно 200-300 г продукта в сутки три–четыре раза в неделю.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что людям с заболеваниями ЖКТ не следует злоупотреблять цитрусовыми, поскольку высокая концентрация фруктовых кислот в их составе раздражает слизистую. Она также предостерегла аллергиков от этих продуктов.

Читайте также
Не знала, что тыква может быть такой вкусной: этот кекс с орехами и кремом покорил всю семью
Общество
Не знала, что тыква может быть такой вкусной: этот кекс с орехами и кремом покорил всю семью
Тыква и апельсин: нашли идеальное сочетание для осенней запеканки — нежнее облака
Общество
Тыква и апельсин: нашли идеальное сочетание для осенней запеканки — нежнее облака
Россиянам дали советы, как правильно готовить квашеную капусту
Общество
Россиянам дали советы, как правильно готовить квашеную капусту
В Госдуме выступили против ограничений на сладкую газировку
Власть
В Госдуме выступили против ограничений на сладкую газировку
Диетолог ответила, сколько шоколада можно съесть без вреда для организма
Здоровье/красота
Диетолог ответила, сколько шоколада можно съесть без вреда для организма
тыква
продукты
диетологи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда начнется процесс по разводу Самойловой с Джиганом
Названа главная опасность ракет Tomahawk в случае их передачи Украине
Трамп признался в неприязни к некоторым лидерам
«Это будет серьезно»: китаист оценил могущество альтернативного блока НАТО
В России оценили идею ввести потолок цен на АЗС
В Петербурге третьеклассник отдал 75 тыс. рублей школьным обидчикам
Надпись «Я люблю Мухаммеда» спровоцировала скандал в Индии
Лукашенко раскрыл, на что готова пойти Белоруссия в отношениях с США
Захарова отреагировала на уродливое фото Трампа на обложке Time
Семья бойца СВО недополучила выплаты из-за ульяновских чиновников
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Что посмотреть в Болгарии: главные достопримечательности страны
Онколог развеял миф о раке груди у мужчин
Двое кубинцев попались росгвардейцам с крупной партией наркотиков
В Сети появились кадры ликвидации бригады ВСУ «Птицы Мадьяра»
Антифрод-сервис против липовых ДТП для выплат заработает в России
В Калининграде медики спасли жизнь матери и ребенка при сложных родах
Экономист дала совет, что делать с допуслугами к кредитам
В Госдуме готовят законопроект, защищающий владельцев ипотечных квартир
Психолог дал советы, как минимизировать конфликты на работе
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов
Общество

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.