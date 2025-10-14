Диетолог назвал главную пользу тыквы

Тыква за счет высокого содержания клетчатки улучшает пищеварение, заявил «Радио 1» диетолог Андрей Бобровский. По его словам, этот продукт также богат витамином Е и бета-каротином, поддерживающими работу печени.

Польза тыквы не ограничивается клетчаткой. Она обладает мягким обволакивающим действием, что помогает при распространенных проблемах с пищеварением, например, с гастритом. Кроме того, тыква легко усваивается и содержит мощные антиоксиданты: витамин Е, бета-каротин. Они защищают клетки печени, — пояснил Бобровский.

Он добавил, что продукт восстанавливает работу печени и за счет витаминов группы B. Кроме того, тыква способствует выведению токсинов и обладает желчегонным эффектом. Врач посоветовал употреблять примерно 200-300 г продукта в сутки три–четыре раза в неделю.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что людям с заболеваниями ЖКТ не следует злоупотреблять цитрусовыми, поскольку высокая концентрация фруктовых кислот в их составе раздражает слизистую. Она также предостерегла аллергиков от этих продуктов.