Врач напомнила об опасности цитрусовых для ЖКТ

Людям с заболеваниями ЖКТ не следует злоупотреблять цитрусовыми, поскольку высокая концентрация фруктовых кислот в их составе раздражает слизистую, заявила «Радио 1» диетолог Елена Соломатина. Она также предостерегла аллергиков от этих продуктов.

Кислота так или иначе будет раздражать слизистую. В любой еде есть и лекарство, и убийца. Все определяется дозой. Поэтому даже то, без чего мы жить не можем, способно навредить. Все зависит от количества, — высказалась Соломатина.

Кроме того, врач напомнила, что в цитрусовых продуктах содержится сахар. По ее словам, его избыток может нивелировать всю пользу для организма.

Ранее Соломатина заявила, что попытка похудеть с помощью мандаринов может вызвать обратный эффект. По ее словам, мандарины, действительно, способны подавлять активность генов, отвечающих за накопление жира, но рассчитывать только на них нельзя.