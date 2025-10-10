Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 13:22

Россиянам рассказали, можно ли похудеть с помощью мандаринов

Диетолог Соломатина: мандариновая диета может вызвать обратный эффект

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Попытка похудеть с помощью мандаринов может вызвать обратный эффект, заявила диетолог Елена Соломатина. По ее словам, которые передает «Радио 1», мандарины способны подавлять активность генов, отвечающих за накопление жира, но рассчитывать только на них нельзя.

Не нужно обольщаться, что это прямо сейчас всем срочно нужно. Невозможно полностью разогнать мандаринами метаболизм. Если мы будем сильно и настойчиво это делать, то получим обратный эффект, — предупредила врач.

Эксперт отметила, что аналогичные свойства есть и у других цитрусовых, таких как грейпфрут, популярный среди диетологов. Однако важно понимать, что цитрусы стоит включать в рацион как полезный компонент питания, а не как средство для похудения, добавила диетолог.

Ранее Соломатина заявила, что майонез и кетчуп являются самыми вредными для фигуры и здоровья соусами. По ее словам, они приводят к ожирению и влияют на развитие онкологических заболеваний из-за содержания трансжиров.

