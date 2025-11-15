Свити: простой гид по выбору и способам приготовления

Свити — необычный цитрусовый фрукт с нежной сладко-горькой мякотью. Он похож на смесь грейпфрута и помело, но считается более мягким и приятным по вкусу.

При выборе фрукта обращайте внимание на гладкую кожуру без пятен и трещинок. Убедитесь, что плод плотный и достаточно тяжелый — это признак сочной мякоти внутри. Для хранения держите его в прохладном месте до недели.

Готовить свити просто — фрукт отлично подходит для свежих салатов, десертов или напитков. Очистите свити, разделите на дольки и добавляйте к творогу, йогуртам или мороженому. Свежий вкус подарит заряд витаминов и легкую кислинку повседневным блюдам.

Ранее мы поделились рецептом горячей хурмы с творогом.