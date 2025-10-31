Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 13:21

Натуральные освежители воздуха вместо химии: простые рецепты для здорового дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Синтетические освежители нередко провоцируют головные боли и аллергию, а ведь создать приятную атмосферу в доме можно и без вредной химии. Натуральные альтернативы не только безопасны для здоровья, но и обойдутся гораздо дешевле магазинных средств. К тому же готовить их легко — всё нужное наверняка уже есть у вас дома.

Попробуйте использовать сушеные корки цитрусовых: апельсиновые, лимонные или грейпфрутовые. Разложите их в тканевые мешочки и разместите в разных уголках квартиры — эфирные масла в цедре будут долго дарить свежий аромат и бороться с бактериями.

Другой вариант — добавить 5–10 капель любимого эфирного масла в емкость с водой: лаванда поможет расслабиться, мята взбодрит, а эвкалипт очистит воздух. Не забывайте и о пищевой соде: поставьте открытую емкость с ней на кухне или в ванной — она надежно поглотит неприятные запахи за несколько дней.

Ранее сообщалось, что минеральная вода с естественной углекислотой и микроэлементами отлично справляется со свежими пятнами и общим загрязнением. Особенно эффективен метод для синтетических ковровых покрытий.

