Секретный рецепт: горячая хурма в творожной симфонии

Вам понадобятся: плоды хурмы — 4 шт, тростниковый сахар-песок — 20 г, творог любой жирности — 400 г, мед любимого сорта — 60 г. Вначале творог раскладывают поровну по пиалам. Плоды очищают от листьев, тщательно промывают, разрезают восемь аккуратных долек. Фруктовые ломтики равномерно посыпают сахаром для карамелизации. На разогретую сковороду выкладывают присыпанные сахаром кусочки хурмы так, чтобы они прикрывали дно одним слоем; готовят на умеренном огне до таяния сахара и образования карамельной корочки. Когда карамель застынет, горячие дольки укладывают на творожную подушку, создавая контраст теплого десерта и холодной основы. Финальный штрих — полить каждую порцию медом для аромата. Это сочетание кремового творога, сочной хурмы и карамелизированного сахара с медовой нотой гарантирует витаминный десерт, который приятно удивляет своей простотой и выразительностью вкуса.

