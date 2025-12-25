Новый год — 2026
Новогодняя закуска под шампанское: брускетты с хурмой — обалденная вкуснота из 4 ингредиентов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Брускетты с хурмой — закуска из числа тех, что выглядят эффектно, а готовятся буквально за несколько минут. Сладкая карамелизированная хурма, хрустящая чиабатта, нежный творожный сыр и орехи создают идеальный баланс вкусов. Под бокал шампанского — просто находка: легкая, ароматная и очень праздничная. Гости обычно сначала удивляются сочетанию, а потом просят рецепт.

Ингредиенты: чиабатта — 1 небольшой батон, творожный сыр — 150 г, хурма — 2 спелых плода, мед — 1–1,5 ст. л., сливочное масло — 20–30 г, грецкие орехи — горсть (30–40 г).

Чиабатту нарежьте ломтиками толщиной около 1,5 см. Разогрейте сковороду, растопите сливочное масло и обжарьте хлеб с двух сторон до румяной хрустящей корочки. Выложите на бумажное полотенце. Хурму нарежьте дольками или крупными кусочками. На той же сковороде выложите хурму, добавьте мед и обжаривайте на среднем огне 2–3 минуты, аккуратно переворачивая, пока она не станет мягкой и слегка карамельной. Грецкие орехи мелко порубите ножом или слегка измельчите. На теплые ломтики чиабатты щедро намажьте творожный сыр, сверху выложите теплую хурму и посыпьте дроблеными орехами.

Ранее мы готовили дико вкусную закуску из 3 ингредиентов за 10 минут. Оливки, черри и крышесносный маринад.

