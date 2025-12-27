Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 12:27

Гвоздь программы. Новогодний рулет с маринованной сёмгой, творожным сыром и огурцом. И красиво, и безумно вкусно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Традиционная «сельдь под шубой» — это, конечно, классика, но сегодня её подача требует нового подхода. Этот новогодний рулет — свежая и элегантная интерпретация знакомых вкусов, которая выглядит как настоящее произведение искусства на тарелке. Нежная маринованная сёмга, лёгкий творожный сыр и хрустящий огурец, завёрнутые в мягкий лаваш, создают идеальный баланс солёного, свежего и сливочного. Такой рулет не только безумно вкусен, но и невероятно удобен для праздничного фуршета — его можно приготовить заранее, а к приходу гостей просто нарезать эффектными кружочками.

Рецепт приготовления

Вам понадобится: 1 большой лист лаваша, 200 г слабосолёной или маринованной сёмги, 200 г творожного сыра (типа «Альметте» или «Хохланд»), 1 свежий огурец, пучок укропа. Разверните лаваш на рабочей поверхности. Равномерно распределите по всей поверхности творожный сыр, оставив по 2 см свободными с одного края для скрутки. Сёмгу нарежьте тонкими ломтиками и выложите поверх сыра. Огурец нарежьте длинными тонкими брусочками и разложите вдоль одного края лаваша. Сверху обильно посыпьте рубленым укропом. Плотно сверните рулет, начиная с стороны, где лежит огурец. Готовый рулет плотно оберните пищевой плёнкой и уберите в холодильник минимум на 1 час для пропитки и уплотнения. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2-3 см.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
За окном лютует зима — самое время для согревающего лагмана: этот уютный домашний рецепт с говядиной спасает в холода
Общество
За окном лютует зима — самое время для согревающего лагмана: этот уютный домашний рецепт с говядиной спасает в холода
Легко приготовить в новогодней суматохе: рулет с творожной начинкой — только доступные продукты
Общество
Легко приготовить в новогодней суматохе: рулет с творожной начинкой — только доступные продукты
Такие рулеты из лаваша буду подавать на праздничный стол: просто и бюджетно, а начинка — просто огонь
Общество
Такие рулеты из лаваша буду подавать на праздничный стол: просто и бюджетно, а начинка — просто огонь
Простой рецепт корзинок с кремом и фруктами: получится, даже если вы 1 раз видите духовку! Осторожно, они вызывают зависимость
Общество
Простой рецепт корзинок с кремом и фруктами: получится, даже если вы 1 раз видите духовку! Осторожно, они вызывают зависимость
рецепты
рулеты
Новый год
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На популярном российском горнолыжном курорте закрыли трассы
Угроза «ледяного апокалипсиса» нависла над тремя странами Евросоюза
Королевская семья Британии: последние новости, странный поступок сына Кейт
«Я совсем больная»: известная актриса заявила о серьезном недуге
«Ты — причина календарей»: уехавший из России актер поздравил жену
Заявление в защиту арестованного в Польше археолога направят в ЮНЕСКО
Бешеная лиса покусала мужчину и его собаку под Уфой
Силовики скрутили аферистов, обворовывавших бойцов СВО
Россиянам рассказали, когда лучше пить кофе
Найден способ борьбы с контрафактом на российском рынке
Литва сняла табу на противопехотные мины
Раскрыт скромный райдер комика Незлобина
Смертельное ДТП с россиянами в Белоруссии переросло в уголовное дело
Спальня без перегруза: как текстиль заменяет декор
В Минобороны раскрыли, кто контролирует Купянск
В Госдуме эмоционально высказались о ликвидации Капустина
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 декабря, фото, видео
Европа на фоне праздников потребляет газ рекордными темпами
Киевский метрополитен частично остался без электричества
Названо время закрытия Красной площади 31 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.