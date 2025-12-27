Гвоздь программы. Новогодний рулет с маринованной сёмгой, творожным сыром и огурцом. И красиво, и безумно вкусно

Традиционная «сельдь под шубой» — это, конечно, классика, но сегодня её подача требует нового подхода. Этот новогодний рулет — свежая и элегантная интерпретация знакомых вкусов, которая выглядит как настоящее произведение искусства на тарелке. Нежная маринованная сёмга, лёгкий творожный сыр и хрустящий огурец, завёрнутые в мягкий лаваш, создают идеальный баланс солёного, свежего и сливочного. Такой рулет не только безумно вкусен, но и невероятно удобен для праздничного фуршета — его можно приготовить заранее, а к приходу гостей просто нарезать эффектными кружочками.

Рецепт приготовления

Вам понадобится: 1 большой лист лаваша, 200 г слабосолёной или маринованной сёмги, 200 г творожного сыра (типа «Альметте» или «Хохланд»), 1 свежий огурец, пучок укропа. Разверните лаваш на рабочей поверхности. Равномерно распределите по всей поверхности творожный сыр, оставив по 2 см свободными с одного края для скрутки. Сёмгу нарежьте тонкими ломтиками и выложите поверх сыра. Огурец нарежьте длинными тонкими брусочками и разложите вдоль одного края лаваша. Сверху обильно посыпьте рубленым укропом. Плотно сверните рулет, начиная с стороны, где лежит огурец. Готовый рулет плотно оберните пищевой плёнкой и уберите в холодильник минимум на 1 час для пропитки и уплотнения. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2-3 см.

