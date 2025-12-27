За окном лютует зима — самое время для согревающего лагмана: этот уютный домашний рецепт с говядиной спасает в холода

Несмотря на кажущуюся сложность, лагман готовится последовательно в одной сковороде или казане. Сначала обжаривается мясо, затем к нему поэтапно добавляются овощи, заливаются водой и тушатся. Параллельно варится лапша. В итоге вы получаете полноценное, самодостаточное блюдо, которое не требует гарнира и может накормить всю семью.

Говядину (400-500 г) нарезаю тонкими ломтиками или небольшими кубиками. Обжариваю на хорошо разогретом масле в казане или глубокой сковороде до румяной корочки.

Добавляю нарезанный полукольцами репчатый лук (2 шт.) и обжариваю вместе с мясом до мягкости. Затем добавляю нарезанный соломкой болгарский перец (1-2 шт.) и через пару минут — нарезанные дольками помидоры (2-3 шт.). Тушим 5 минут.

Вливаю воду или бульон так, чтобы она покрывала содержимое казана. Добавляю соевый соус (3-4 ст. л.), молотый кориандр (1 ч. л.), черный и красный перец по вкусу. Довожу до кипения, убавляю огонь и тушу под крышкой 30-40 минут, пока мясо не станет мягким.

Пекинскую капусту (1/4 кочана) нарезаю крупно. Чеснок (3-4 зубчика) пропускаю через пресс. Крахмал (1 ст. л.) развожу в 2 ст. л. холодной воды.

За 5-7 минут до готовности мяса добавляю в казан пекинскую капусту. Затем вливаю разведенный крахмал, быстро перемешиваю и довожу до загустения. В самом конце добавляю чеснок, выключаю огонь и даю настояться под крышкой.

Для лапши: лапшу для лагмана или удон (300-400 г) отвариваю согласно инструкции на упаковке. Откидываю на дуршлаг.

Подаю, выкладывая в глубокую тарелку порцию лапши и заливая ее щедро мясной подливой с овощами. По желанию посыпаю свежей кинзой или зеленым луком.

