Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 11:52

За окном лютует зима — самое время для согревающего лагмана: этот уютный домашний рецепт с говядиной спасает в холода

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Несмотря на кажущуюся сложность, лагман готовится последовательно в одной сковороде или казане. Сначала обжаривается мясо, затем к нему поэтапно добавляются овощи, заливаются водой и тушатся. Параллельно варится лапша. В итоге вы получаете полноценное, самодостаточное блюдо, которое не требует гарнира и может накормить всю семью.

Говядину (400-500 г) нарезаю тонкими ломтиками или небольшими кубиками. Обжариваю на хорошо разогретом масле в казане или глубокой сковороде до румяной корочки.

Добавляю нарезанный полукольцами репчатый лук (2 шт.) и обжариваю вместе с мясом до мягкости. Затем добавляю нарезанный соломкой болгарский перец (1-2 шт.) и через пару минут — нарезанные дольками помидоры (2-3 шт.). Тушим 5 минут.

Вливаю воду или бульон так, чтобы она покрывала содержимое казана. Добавляю соевый соус (3-4 ст. л.), молотый кориандр (1 ч. л.), черный и красный перец по вкусу. Довожу до кипения, убавляю огонь и тушу под крышкой 30-40 минут, пока мясо не станет мягким.

Пекинскую капусту (1/4 кочана) нарезаю крупно. Чеснок (3-4 зубчика) пропускаю через пресс. Крахмал (1 ст. л.) развожу в 2 ст. л. холодной воды.

За 5-7 минут до готовности мяса добавляю в казан пекинскую капусту. Затем вливаю разведенный крахмал, быстро перемешиваю и довожу до загустения. В самом конце добавляю чеснок, выключаю огонь и даю настояться под крышкой.

Для лапши: лапшу для лагмана или удон (300-400 г) отвариваю согласно инструкции на упаковке. Откидываю на дуршлаг.

Подаю, выкладывая в глубокую тарелку порцию лапши и заливая ее щедро мясной подливой с овощами. По желанию посыпаю свежей кинзой или зеленым луком.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
Читайте также
Обычные драники станут ресторанным блюдом: одна ароматная специя меняет вкус картофеля до неузнаваемости
Общество
Обычные драники станут ресторанным блюдом: одна ароматная специя меняет вкус картофеля до неузнаваемости
Ароматный смэш-пот с чесночком вместо жареной картошки — готовлю американскую классику и дом наполняется уютом
Общество
Ароматный смэш-пот с чесночком вместо жареной картошки — готовлю американскую классику и дом наполняется уютом
Упругая лапша, сочная курица, хрустящие овощи — фунчоза за 20 минут
Семья и жизнь
Упругая лапша, сочная курица, хрустящие овощи — фунчоза за 20 минут
Гречневая лапша с овощами по-азиатски — яркое блюдо: готовлю в воке
Общество
Гречневая лапша с овощами по-азиатски — яркое блюдо: готовлю в воке
Горячее на праздничный стол: утиная грудка в апельсиново-соевом соусе с бататом — эффектно и очень вкусно
Общество
Горячее на праздничный стол: утиная грудка в апельсиново-соевом соусе с бататом — эффектно и очень вкусно
еда
лапша
мясо
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На популярном российском горнолыжном курорте закрыли трассы
Угроза «ледяного апокалипсиса» нависла над тремя странами Евросоюза
Королевская семья Британии: последние новости, странный поступок сына Кейт
«Я совсем больная»: известная актриса заявила о серьезном недуге
«Ты — причина календарей»: уехавший из России актер поздравил жену
Заявление в защиту арестованного в Польше археолога направят в ЮНЕСКО
Бешеная лиса покусала мужчину и его собаку под Уфой
Силовики скрутили аферистов, обворовывавших бойцов СВО
Россиянам рассказали, когда лучше пить кофе
Найден способ борьбы с контрафактом на российском рынке
Литва сняла табу на противопехотные мины
Раскрыт скромный райдер комика Незлобина
Смертельное ДТП с россиянами в Белоруссии переросло в уголовное дело
Спальня без перегруза: как текстиль заменяет декор
В Минобороны раскрыли, кто контролирует Купянск
В Госдуме эмоционально высказались о ликвидации Капустина
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 декабря, фото, видео
Европа на фоне праздников потребляет газ рекордными темпами
Киевский метрополитен частично остался без электричества
Названо время закрытия Красной площади 31 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.