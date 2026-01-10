Забудьте про омлет и драники! Жарю капустный пирог с морковью. С одной стороны хрустящий, внутри — как запеканка

Нужно срочно накормить семью, а дома — кочан капусты, пара яиц и луковица? Этот рецепт создан для таких моментов. Бюджетные, доступные продукты превращаются в настоящее полноценное и очень вкусное блюдо меньше чем за полчаса.

Капусту (1/4 среднего кочана) тонко шинкую. Морковь (1 шт.) натираю на крупной терке, лук (1/2 шт.) мелко режу. На сковороду с антипригарным покрытием наливаю немного растительного масла. Сначала обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю морковь и капусту. Тушу овощи под крышкой на среднем огне 10–15 минут, периодически помешивая, до мягкости капусты. Солю и перчу по вкусу, добавляю рубленую зелень (укроп, петрушка). В отдельной миске взбиваю 2 яйца с 1 ст. ложкой кукурузного крахмала, щепоткой соли и перца до однородности. Готовые овощи равномерно распределяю по дну сковороды. Заливаю овощную основу яичной смесью, стараясь, чтобы она попала во все щели. Накрываю сковороду крышкой и жарю на медленном огне 7–8 минут, пока верх не станет матовым и почти схватится. Затем аккуратно переворачиваю пирог на тарелку и соскальзываю его обратно на сковороду другой стороной. Жарю без крышки еще 3–4 минуты до румяной корочки. Подаю горячим или теплым, нарезав на порции.

