10 января 2026 в 11:44

Забудьте про омлет и драники! Жарю капустный пирог с морковью. С одной стороны хрустящий, внутри — как запеканка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Нужно срочно накормить семью, а дома — кочан капусты, пара яиц и луковица? Этот рецепт создан для таких моментов. Бюджетные, доступные продукты превращаются в настоящее полноценное и очень вкусное блюдо меньше чем за полчаса.

Капусту (1/4 среднего кочана) тонко шинкую. Морковь (1 шт.) натираю на крупной терке, лук (1/2 шт.) мелко режу. На сковороду с антипригарным покрытием наливаю немного растительного масла. Сначала обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю морковь и капусту. Тушу овощи под крышкой на среднем огне 10–15 минут, периодически помешивая, до мягкости капусты. Солю и перчу по вкусу, добавляю рубленую зелень (укроп, петрушка). В отдельной миске взбиваю 2 яйца с 1 ст. ложкой кукурузного крахмала, щепоткой соли и перца до однородности. Готовые овощи равномерно распределяю по дну сковороды. Заливаю овощную основу яичной смесью, стараясь, чтобы она попала во все щели. Накрываю сковороду крышкой и жарю на медленном огне 7–8 минут, пока верх не станет матовым и почти схватится. Затем аккуратно переворачиваю пирог на тарелку и соскальзываю его обратно на сковороду другой стороной. Жарю без крышки еще 3–4 минуты до румяной корочки. Подаю горячим или теплым, нарезав на порции.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

