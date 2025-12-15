Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 20:05

Курица больше не нужна: готовим свиные ребрышки в шоколадной глазури

Идеи горячих блюд на Новый год — попробуйте свиные ребрышки в глазури Идеи горячих блюд на Новый год — попробуйте свиные ребрышки в глазури Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Идеи горячих блюд на Новый год не обязаны ограничиваться банальной запеченной курицей: попробуйте свиные ребрышки в редкой какао-эспрессо глазури, которая дает сложный шоколадно-пряный вкус и потрясающую корочку. Такое блюдо выглядит ресторанно, а готовится в духовке без лишних хлопот, оставляя время на салаты и десерты.

Для приготовления возьмите: 1–1,2 кг свиных ребрышек, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. молотого черного перца, 1 ч. л. копченой паприки, 2 зубчика чеснока. Для глазури: 2 ст. л. густого эспрессо, 1 ст. л. какао без сахара, 2 ст. л. соевого соуса, 1,5 ст. л. меда, 1 ст. л. яблочного уксуса, щепотка хлопьев чили. Ребрышки натрите маслом, солью, специями и чесноком, плотно заверните в фольгу и запекайте при 180 градусах около 60–70 минут до мягкости. Смешайте компоненты глазури, прогрейте до легкого загустения, разверните ребрышки, обильно смажьте и верните в духовку на 10–15 минут при 210 градусах, чтобы получить карамелизованную корочку.

Такие ребрышки отлично вписываются в идеи горячих блюд на Новый год: подайте их крупными секциями с запеченным картофелем или пряным киноа, посыпав гранатовыми зернами для контраста вкуса и цвета. Это блюдо легко масштабировать под большую компанию, а необычная какао-эспрессо глазурь точно выделит ваш стол среди привычных запеканок и мяса по-французски.

Ранее мы делились с вами рецептом сочного кролика, тушеного в пиве.

Читайте также
Горячая идея простого блюда на Новый год: кролик с айвой и кленовым сиропом
Семья и жизнь
Горячая идея простого блюда на Новый год: кролик с айвой и кленовым сиропом
Ни одна утка и курица не сможет затмить это горячее: свинина с карамелизированными яблоками
Общество
Ни одна утка и курица не сможет затмить это горячее: свинина с карамелизированными яблоками
ПП-пастуший пирог: готовлю с пюре из цветной капусты вместо картофеля для легкого ужина
Общество
ПП-пастуший пирог: готовлю с пюре из цветной капусты вместо картофеля для легкого ужина
Салат «Зимнее солнце» — освежающий и сияющий: достоин быть в центре новогоднего стола
Общество
Салат «Зимнее солнце» — освежающий и сияющий: достоин быть в центре новогоднего стола
Во Франции отменили «Рождество»
Европа
Во Франции отменили «Рождество»
готовка
свинина
рецепты
застолье
праздники
ужин
Новый год
горячее
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наводнение забрало жизнь россиянки на популярном курорте
Россиянам раскрыли, как вернуть новогоднюю елку
Раскрыт минимальный размер пенсий в России в 2026 году после индексации
Ранивший учительницу школьник явился не вовремя
Якушев, фото из Киева, написание стихов: как живет актриса Мария Пирогова
Новая экономика скорости: как меняется ценность оперативных поставок
Мужчину оштрафовали из-за залетевшего в рот листочка с дерева
«Своя жизнь»: Галустян признался, какие у него со Светлаковым отношения
Россияне стали чаще покупать одну модель отечественного авто
Захарова раскрыла, есть ли россияне среди жертв бойни в Сиднее
Суд заслушал первые показания обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»
Мерц раскрыл, что будет с замороженными активами России
Военный раскрыл лживые планы Украины по давлению на Трампа
Запасы газа одной страны ЕС опасно истощились в начале зимы
Россия отправила за рубеж подборку о преступлениях ВСУ
Парень избил бывшую девушку, чтобы не оплачивать взятые на ее имя кредиты
Путин принял решение о нефтяных контрмерах против Запада
Изворотливость Зеленского, умер Оганезов, бренды-любимчики: что дальше
Член СВОП раскрыл, где следует искать истоки финской русофобии
«Тайга в тарелке»: рулет из лаваша с семгой — необычное на Новый год
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат
Общество

Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.