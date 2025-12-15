Курица больше не нужна: готовим свиные ребрышки в шоколадной глазури

Идеи горячих блюд на Новый год не обязаны ограничиваться банальной запеченной курицей: попробуйте свиные ребрышки в редкой какао-эспрессо глазури, которая дает сложный шоколадно-пряный вкус и потрясающую корочку. Такое блюдо выглядит ресторанно, а готовится в духовке без лишних хлопот, оставляя время на салаты и десерты.

Для приготовления возьмите: 1–1,2 кг свиных ребрышек, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. молотого черного перца, 1 ч. л. копченой паприки, 2 зубчика чеснока. Для глазури: 2 ст. л. густого эспрессо, 1 ст. л. какао без сахара, 2 ст. л. соевого соуса, 1,5 ст. л. меда, 1 ст. л. яблочного уксуса, щепотка хлопьев чили. Ребрышки натрите маслом, солью, специями и чесноком, плотно заверните в фольгу и запекайте при 180 градусах около 60–70 минут до мягкости. Смешайте компоненты глазури, прогрейте до легкого загустения, разверните ребрышки, обильно смажьте и верните в духовку на 10–15 минут при 210 градусах, чтобы получить карамелизованную корочку.

Такие ребрышки отлично вписываются в идеи горячих блюд на Новый год: подайте их крупными секциями с запеченным картофелем или пряным киноа, посыпав гранатовыми зернами для контраста вкуса и цвета. Это блюдо легко масштабировать под большую компанию, а необычная какао-эспрессо глазурь точно выделит ваш стол среди привычных запеканок и мяса по-французски.

Ранее мы делились с вами рецептом сочного кролика, тушеного в пиве.