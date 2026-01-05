Превращаю свинину и картошку в баварский шедевр — секрет в копченом сыре, который создает дымный аромат

Вся магия этого блюда — в копченом колбасном сыре. При запекании он создает не просто корочку, а настоящую дымную шапку, которая пропитывает все слои своим неповторимым ароматом.

600 г свиной шеи нарезаю тонкими пластинами. 5 картофелин очищаю и режу кружочками, 2 луковицы — кольцами. 200 г копченого колбасного сыра натираю на крупной терке.

В жаропрочную форму выкладываю слоями: сначала луковые кольца, затем мясо (солим и перчим его), потом картофель (тоже солим) и снова лук. Смешиваю 3 ст. л. сметаны с 100 мл воды и щепоткой тмина, заливаю этой смесью блюдо. Сверху плотным слоем распределяю тертый копченый сыр — это и есть та самая изюминка. Накрываю форму фольгой и запекаю в разогретой до 190 °C духовке 50–60 минут, затем снимаю фольгу и допекаю еще 10 минут для образования румяной корочки. Подаю с квашеной капустой.

